Od kilku tygodni głośno jest o rozpadzie wieloletniej przyjaźni Jacka Wójcika i Dagmary Kaźmierskiej. Choć dokładne przyczyny zakończenia ich relacji nie są znane, to jednak nie ulega wątpliwości, że ich przyjaźń zakończyła się w dość burzliwej atmosferze. Nic więc dziwnego, że internauci z jeszcze większą uwagą zaczęli śledzić media społecznościowe Jacka, by dowiedzieć się czegoś więcej w tej sprawie. Tymczasem w sieci pojawiło się zaskakujące nagranie, na którym widzimy byłego przyjaciela Kaźmierskiej w nowej roli. Teraz jego kariera nabierze rozpędu?

Jacek Wójcik w nowej roli!

Jeszcze kilka miesięcy temu Jacek Wójcik wspierał Dagmarę Kaźmierską na widowni "Tańca z gwiazdami". Jak jednak wiadomo, niedługo potem wyszły na jaw mroczne fakty z kryminalnej przeszłości "Królowej życia", a następnie dowiedzieliśmy się, że przyjaźń tej dwójki też się rozpadła. Wójcik połączył nawet siły z Edzią, której przyjaźń z Kaźmierską już dawno przeszła do historii. Fani zachodzą w głowę, co tak naprawdę doprowadziło do zakończenia przyjaźni Jacka i Dagmary, dlatego z jeszcze większą uwagą śledzą social media Wójcika. Tym razem ich oczom ukazał się niebywały widok właśnie z Jackiem w niemalże roli głównej!

Jak się okazało, Jacek Wójcik postanowił spróbować swoich sił aktorskich i wystąpił w teledysku zespołu Extazy. Już za kilka dni fani będą mogli zobaczyć całe dzieło, w którym wystąpił były przyjaciel Dagmary Kaźmierskiej. Premiera klipu jest zaplanowana dokładnie na piątek 16 sierpnia na godzinę 16:00. Tymczasem internauci mogą podziwiać fragment teledysku, który właśnie pojawił się w sieci.

I co wy na to? Czyżby kariera Jacka Wójcika po rozpadzie przyjaźni z Dagmarą Kaźmierską właśnie nabierała tempa?

