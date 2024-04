Ostatni odcinek "Tańca z Gwiazdami" przyniósł widzom wiele emocji. Wszystko za sprawą rezygnacji Dagmary Kaźmierskiej tuż przed ćwierćfinałem oraz tego, że do programu powrócił Krzysztof Szczepaniak. Jednak fani są bardzo zdziwieni postawą prowadzącego, Krzysztofa Ibisza, który ich zdaniem zachował się nietaktownie już na samym początku odcinka. O co chodzi?

Już za dwa tygodnie odbędzie się wielki finał programu "Taniec z Gwiazdami", w którym pierwszy raz w historii programu wystąpią aż trzy pary. W rywalizacji o Kryształową Kulę wciąż trwają Maffashion i Michał Danilczuk, Roxie Węgiel i Michał Kassin, Anita Sokołowska i Jacek Jeschke oraz Maciej Musiał i Daria Syta. W ćwierćfinałowym odcinku odpadł ponownie Krzysztof Szczepaniak, który powrócił do programu, ponieważ Dagmara Kaźmierska postanowiła zrezygnować z dalszego udziału w show. Jednak największe emocje wśród fanów programu "Taniec z Gwiazdami" tym razem wzbudził prowadzący - Krzysztof Ibisz.

Chwilę po rozpoczęciu ćwierćfinałowego odcinka "Tańca z Gwiazdami", Krzysztof Ibisz oraz Paulina Sykut-Jeżyna oficjalnie poinformowali telewidzów o przywróceniu Krzysztofa Szczepaniaka do show z uwagi na decyzję Królowej życia:

A to oznacza że prawo do powrotu do programu miał Krzysztof Szczepaniak, który odpadł tydzień temu

- dopowiedziała Paulina Sykut-Jeżyna.