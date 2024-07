Dagmara Kaźmierska pojawiała się w "Królowych życia" u boku swoich przyjaciół Jacka i Edzi. Z czasem jej relacje z przyjaciółką się pogorszyły i kobiety już od dawna nie utrzymują ze sobą kontaktu. Jednak nikt się nie spodziewał, że celebrytka nie będzie utrzymywać kontaktu z Jackiem. Gdyby tego było mało, mężczyzna pojednał się z jej byłą przyjaciółką. Internauci domagają się wyjaśnień i gorzko podsumowują ich zachowanie.

Dagmara Kaźmierska zdobyła popularność dzięki "Królowych życia". Następnie doczekała się własnego programu "Dagmara szuka męża", a niedługo po tym zatańczyła na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Niestety kariera celebrytki legła w gruzach, gdy pojawił się artykuł o jej mrocznej przeszłości, tuż po tym jak zrezygnowała z udziału z tanecznego show. Gwiazdę reality-show zawsze wspierał jej syn Conan i przyjaciel Jacek. Jednak ostatnio przyjaciel celebrytki nie był widywany u jej boku. Podczas jednego z live'ów sprzedażowych Dagmara Kaźmierska przyznała, że nie ma kontaktu z Jackiem i że najbliżsi się od niej odwrócili.

Gdyby tego było mało Jacek i Edzia zaskoczyli na wspólnym nagraniu, po którym okazało się, że się pojednali. Edzia to była przyjaciółka Dagmary, która gorzko komentowała jej umiejętności taneczne w "Tańcu z gwiazdami". Teraz okazuje się, że byli przyjaciele celebrytki się od niej odwrócili i chwalą się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych. Na nagraniach twierdzą, że to nie oni są źli.

Pozdrawiamy wszystkich. Nie psioczyć tam na nas, bo my nie jesteśmy źli. Oj nie, nie...

Niestety ja nie wiem, dlaczego na nas tak mówią, o co tu chodzi, ale co mi tam

Internauci są zaskoczeni obrotem sytuacji i domagają się wyjaśnień od Jacka i Edzi. Wielu z nich mocno krytykuje ich zachowanie wobec byłej przyjaciółki.

Edzia, ty to nie zabieraj głosu, bo jesteś fałszywa dziwię się Jackowi, że z tobą się jeszcze zadaje

Wasze zachowanie w stosunku do Dagmary podłe widzieliście, czym zajmowała się wasza przyjaciółka. Mieliście to w dupie, bo oboje mieliście z niej korzyść ta wiecznie chora i niezadowolona zaś Jacenty typowy człowiek katastrofa . Wyrażę się krótko pasożyty zakłamane badziewie. Nigdy nie dostaniecie jej do pięt

— piszą internauci.