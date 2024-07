Zosia Zborowska w wywiadzie dla "Show" zdradziła jak ocenia karierę swoich dwóch koleżanek po fachu, Alicji Bachledy-Curuś i Weroniki Rosati. Wszystkie trzy panie miały okazję studiować w prestiżowej, amerykańskiej szkole Lee Strasberga.

Zosia Zborowska o karierze Alicji Bachledy-Curuś i Weroniki Rosati

Zosia Zborowska też tam studiowała, ale nie uważa tego za wielkie wyróżnienie, ponieważ do tej szkoły może dostać się każdy, kto za to zapłaci. W show-biznesie aktorka stawia dopiero pierwsze kroki, ale już stała się ulubienicą mediów. Bacznie obserwuje też to, co dzieje się wokół niej. W rozmowie z "Show" oceniła zagraniczną karierę Alicji Bachledy-Curuś, Weroniki Rosati. Nie zapomniała też o Izie Miko:

Myślę, że dziewczyny mogą być z siebie dumne. Ala grywa główne role, ma naprawdę dobre strzały. Weronika też stara się przebić. To dobrze, że gra w epizodach. W Polsce nie wszyscy o tym wiedzą, że - aby w Ameryce dostać się do stowarzyszenia aktorów - trzeba wypowiedzieć odpowiednią liczbę zdań w różnych produkcjach. Te zdania są liczone, nawet jeśli jesteś statystą, a w całym filmie powiesz tylko "hello". No więc wystarczyło, że Ala zagrała w tylko jednym filmie, aby wyrobić sobie "normę", a Weronika musiała grać w wielu epizodach, by osiągnąć to samo.

Oglądaliście produkcje z Weroniką Rosati i Alicją Bachledą-Curuś?

