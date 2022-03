Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella "jest mocno zażenowany" zachowaniem ojca

Według zagranicznych mediów Angelina Jolie i Colin Farrell mają romans. Para ma się potajemnie spotykać już od dwóch miesięcy, a ostatnio zostali przyłapani na wspólnej kolacji w Los Angeles. Powrót do związku po 15 latach od rozstania jest dosyć zaskakujący, ale przecież Brad Pitt spotyka się znów z byłą żoną, Jennifer Aniston i jak widać Jolie poszła w tym samym kierunku. Niedawno para pojawiła się razem na premierze filmu „Dumbo” . Co prawda nie pozowali wspólnie, ale doskonale się bawili tego dnia razem ze swoimi dziećmi. Jak donosi Radar Online Angelina Jolie miała już poznać syna Colina Farrella, Henry'ego Tadeusza. Co na to Alicja Bachleda-Curuś ? Czy Angelina Jolie będzie wychowywała syna Alicji Bachledy-Curuś? O związku Jolie i Farrella jest coraz głośniej. Jednak oboje chcą utrzymać go w tajemnicy aż aktorka zakończy batalię rozwodową z Bradem Pittem. W końcu chce uzyskać opiekę nad ich szóstką dzieci i nie jest to dobry moment na nowy związek. Według Radar Online syn Farrella i Alicji Bachledy-Curuś już poznał nową partnerkę taty i bardzo ją polubił. Co więcej aktor uważa, że Jolie byłaby dobrą macochą dla syna i razem mogą stworzyć nowoczesny model patchworkowej rodziny . Jeśli te informacje się potwierdzą, Jolie będzie miała wpływ na wychowanie Henry'ego Tadeusza. Polska aktorka może nie być zadowolona z takiego obrotu spraw! Zobacz także : Colin Farrell szczerze wyznaje: "Nie wiem jak być dobrym ojcem"! Zobacz, co mówi o Henrym Tadeuszu! W Stanach aż huczy od plotek o romansie Angeliny Jolie i Colina Farrella Alicja Bachleda-Curuś dzieli się opieką nad synem z jego ojcem