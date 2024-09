Zofia Zborowska, choć w mediach społecznościowych relacjonuje swoje życie prywatne, to nadal jest łakomym kąskiem dla paparazzi, którzy śledzą niemal każdy jej krok. Tym razem aktorka została przyłapana na ulicy Mokotowskiej w Warszawie, gdzie podczas spaceru wstąpiła do kwiaciarni po bukiet hortensji. Piękne kwiaty wywołały uśmiech na twarzy młodej mamy, ale jeszcze bardziej ucieszył ją fakt, że na zewnątrz czekała na nią córeczka. Zobaczcie te urocze zdjęcia.

Zofia Zborowska z mężem i córką buszuje w warszawskiej kwiaciarni

Zofia Zborowska jest mamą dwóch córek: Nadziei i Jaśminy, a także szczęśliwą żoną Andrzeja Wrony. Para realizuje się zawodowo, a ostatnio mnóstwo czasu poświęcają na życie rodzinne. Aktorka w mediach społecznościowych pokazuje też, jak wygląda życie mamy z dwójką dzieci i zdecydowanie nie należy do zwolenniczek tzw. "lukrowanego macierzyństwa". Tym razem Zofia Zborowska została przyłapana przez paparazzi, a jej fanki mogą zobaczyć ją w codziennej sytuacji. Trzeba przyznać, że aktorka nie różni się od innych mam i też preferuje wygodny styl na co dzień. Biały T-shirt, koszula i błękitne jeansy to idealne rozwiązanie dla aktywnej mamy.