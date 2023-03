Alicja Bachleda-Curuś jest bogatsza od Colina Farrella? Jej majątek zwala z nóg

Alicja Bachleda-Curuś należy do grona gwiazd, które bardzo strzegą swojej prywatności. Od czasu zakończenia głośnego romansu aktorki z Colinem Farrellem niewiele można było się dowiedzieć o jej życiu osobistym. Gwiazda nie publikowała dotychczas także wizerunku swojego syna, Henry'ego Tadeusza. Tym razem jednak to się zmieniło! Aktorka dodała post, na którym można zobaczyć, jak wygląda jej dziecko! Henry to już naprawdę duży chłopak! Zobacz także: Alicja Bachleda-Curuś i Colin Farrell sprzedają dom. Kosztuje majątek! Jak wygląda syn Alicji Bachledy-Curuś? Do tej pory Alicja Bachleda-Curuś wstawiała zdjęcia syna głównie odwróconego plecami do obiektywu. Z tego też względu nikt nie mógł wiedzieć, jak wygląda jej dziecko. Domysły na temat ewentualnego podobieństwa do mamy zaczęto snuć, kiedy aktorka na swój Instagram wstawiła zdjęcie z dzieciństwa. Znajomi gwiazdy zaczęli wtedy komentować, że jej syn jest niemalże jej kopią! - OMG Henry - Wyglądasz jak Henry - Ty i Henry wyglądacie jak bliźniaki - pisali w komentarzach znajomi aktorki. W najnowszym poście dodanym przez gwiazdę na Instagrama wszyscy mogą zobaczyć, jak wygląda syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella! Gwiazda opublikowała krótki filmik oraz dołączyła zdjęcia, na których widać jej dziecko. Snow in LA! Jak sie nie ma co sie lubi...:) @snowdayla #notreal❄️ #butpretty ✨🐧 - podpisała zdjęcie aktorka. Jednak to nie sztuczny śnieg przyciągnął uwagę fanów, ale nieco rozmazane zdjęcia jej syna! Myślicie, że jest podobny do mamy? Wyświetl ten post na Instagramie. ...