Oscary 2023: Syn Colina Farrella i Alicji Bachledy-Curuś udzielił wywiadu!

Henry Tadeusz Farrell w ostatnim czasie coraz częściej pojawia się w mediach społecznościowych swoich rodziców. Niedawno chłopiec poszedł razem z tatą, Colinem Farrellem , na premierę filmu „Dumbo”, a teraz Alicja Bachleda-Curuś opublikowała zdjęcie ze wspólnej wycieczki nad wybrzeże Malibu. Zobaczcie, co dostała gwiazda w prezencie od swojego syna! Henry Tadeusz to młody dżentelmen! Alicja Bachleda-Curuś i Colin Farrell bardzo chronią prywatność swojego syna. Udostępniając zdjęcia z nim starają się, aby jego twarz była niewidoczna. Nawet, kiedy chłopiec wybrał się z tatą na premierę nie pozował z nim na ściankach. Tak też było tym razem, kiedy aktorka opublikowała zdjęcie z wycieczki. Widzimy na nim chłopca jedynie z daleka. Wędrując z synem po wzgórzach pełnych kwiatów gwiazda dostała od syna biały kwiatek: Kiedy twój syn daje ci kwiaty, nie ma nic lepszego! - napisała na Instagramie Alicja Bachleda-Curuś. Trzeba przyznać, że chłopiec zachował się uroczo! Ostatnio Colin Farrell podczas rozmowy dla "Dzień dobry TVN" podkreślał to, jak fantastycznych i dobrze wychowanych ma synów. Gwiazdor stwierdził, że nie zamierza im przeszkadzać w byciu sobą, a jedynie stara się delikatnie wskazywać im kierunek. Ciekawe czy Henry Tadeusz pójdzie w ślady rodziców i też zostanie aktorem? Wyświetl ten post na Instagramie. When your son gives you flowers💛 There’s nothing better! #beauty #malibu #gorgeousday #hiking #lunaistired #andsoami Post udostępniony przez Alicja Bachleda (@alicjabc) Kwi 1, 2019 o 4:27 PDT...