P { margin-bottom: 0.21cm; } Sprawa Weronika Rosati kontra Piotr Adamczyk została warunkowo umorzona. Sąd wydał właśnie postanowienie o umorzeniu postępowania zainicjowanego z wniosku Weroniki Rosati przeciw aktorowi za wypadek jaki spowodował trzy lata temu. Weronika Rosati ucierpiała w wypadku i długo leczyła połamaną nogę, przez co nie mogła pracować. Ale sąd nie będzie karał aktora. Postanowienie sądu w sprawie wypadku Rosati i Adamczyka. Jak udało nam się ustalić, sąd w Zamościu wziął pod uwagę okoliczności sprawy i uznał, że nie zachodzą przesłanki do ukarania aktora za wypadek przed 3-ch lat. Rozważył osobiste starania i pomoc finansową jakiej Adamczyk udzielił Weronice Rosati. Jedynym skutkiem tego procesu jest obowiązek zapłaty na rzecz ofiar wypadków, co zaproponował sam Adamczyk. W jakiej kwocie? Sąd orzekł (...) od Piotra A. świadczenie pieniężne w kwocie 5 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – powiedział "Faktowi" rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik. Zobacz: Weronika Rosati złożyła wniosek o ściganie Piotra A. za wypadek samochodowy sprzed 3 lat! Jak sugeruje "Fakt" jest to dobre rozwiązanie i dla Piotra Adamczyka, który uniknął kary i dla Weroniki Rosati, która teraz może ubiegać się od ubezpieczyciela aktora odszkodowania za odniesioną w wypadku kontuzję, o co właśnie jej chodziło gdy składała wniosek. Zobacz także: Rehabilitacja po wszczepieniu protezy biodra W sierpniu wydała na ten temat oświadczenie. W związku z pojawiającymi się spekulacjami na temat konsekwencji wypadku sprzed kilku lat, w którym mocno ucierpiałam, uprzejmie informuje, że wniosek o ukaranie był formalną koniecznością, by ubezpieczyciel mógł rozpocząć finansowanie...