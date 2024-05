Zofia Zborowska i Andrzej Wrona chętnie dzielą się z obserwatorami kadrami ze swojej codzienności. Para doczekała się w 2021 roku córeczki Nadziei, a już wkrótce na świat przyjdzie ich drugie dziecko. Aktorka postanowiła podzielić się z fanami uroczym zdjęciem. "Przecież oni są do siebie opór podobni" - podpisała fotografię.

Zofia Zborowska nie mogła powstrzymać zachwytu

Zosia Zborowska i Andrzej Wrona chętnie pokazują w mediach społecznościowych urocze momenty ze swojego życia rodzinnego. Ich córka Nadzieja, a także psiaki Wiesia i Krysia, stanowią ważną część ich codzienności, którą lubią dzielić się z fanami. Zborowska nie ukrywa, że Wiesia jest dla nich jak członek rodziny, wiec gdy w wakacje suczka zachorowała, aktorka postanowiła wydać o niej książkę dla dzieci po to, aby Wiesia „zapisała się” na zawsze. Teraz Zofia podzieliła się uroczym kadrem, na którym porównała męża do Wiesi!

Zofia Zborowska udostępniła rozkoszne zdjęcie z Wiesią i mężem.

Z Wiesiutkiem lepiej!! Trzymajcie dalej kciuki to może w piątek będzie już z nami w domku - napisała na Instagramie Zofia Zborowska.

Aktorka zauważyła uderzające podobieństwo jej męża do psa.

P.S. Przecież oni są do siebie opór podobni - zachwycała się aktorka.

Wiesia to prawdziwa psia celebrytka – na Instagramie śledzi ją ponad 127 tys. osób. Zborowska adoptowała ją ze schroniska w 2013 roku i nie ukrywa, że suczka jest dla niej bardzo ważna. W wakacje Wiesia poważnie zachorowała i wymagała pilnej operacji. Po tym traumatycznym wydarzeniu celebrytka postanowiła wydać książkę "Wisia: historia zebrana do kupy". Jak przyznała, pomysł na książkę zrodził się wiele lat temu, ale dopiero gdy suczka zachorowała, aktorka postanowiła ją napisać by Wiesia „zapisała się” na zawsze.

A Wy, co byście zrobili dla waszego psiego przyjaciela?

