Alicja Bachleda-Curuś opublikowała w mediach społecznościowych wspólne zdjęcia z synem, co zdarza się naprawdę bardzo rzadko. Wszystko z okazji wyjątkowego święta, jakim były urodziny nastolatka. Henry Tadeusz Farrell skończył 14 lat i wybrał oryginalny sposób na uczczenie tego dnia.

Alicja Bachleda-Curuś w wyjątkowy sposób świętuje 14. urodziny Henry’ego

Alicja Bachleda-Curuś ma powody do radości, bo jej syn jest już nastolatkiem. Do niedawna zarówno aktorka, jak i ojciec chłopca Collin Farrell dbali o to, aby nie pokazywać dziecka publicznie, ale w 2023 roku to się zmieniło i Henry zadebiutował na czerwonym dywanie podczas ceremonii rozdania Oscarów. Teraz od czasu do czasu Henry Tadeusz pojawia się na instagramowych kontach swoich rodziców, ale dzieje się to niezwykle rzadko. Tym razem Alicja Bachleda-Curuś zrobiła wyjątek i pochwaliła się zdjęciem z synem z okazji jego urodzin. Wybrali się na wyprawę konno w większej grupie. Widać, że tak spędzony czas obojgu bardzo przypadł do gustu.

Henry Tadeusz nie zna polskiego? Alicja Bachleda-Curuś zdradza, jak komunikuje się jej syn

Alicja Bachleda-Curuś, choć rzadko w mediach społecznościowych publikuje zdjęcia dotyczące jej prywatnego życia i woli, aby mówiono o niej w kontekście zawodowym, to teraz pochwaliła się wyjątkowymi chwilami, jakie spędziła w Santa Inez na kalifornijskim ranczo. Widać, że gwiazda ceni sobie wypoczynek na łonie natury i spokój płynący z tych wyjątkowych chwil. Syn aktorki nie miał wielkiego przyjęcia, ale rodzinne chwile podczas wycieczki konnej.

Alicja Bachleda-Curuś komentuje debiut syna na szampańskim dywanie. "Jestem tak dumna"

Ostatnio urodziny synowi w stadninie konnej zorganizowała też Małgorzata Kożuchowska. Wygląda na to, że dzieci gwiazd chętnie uczą się jazdy konnej.

