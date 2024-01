Weronika Marczuk 23 września 2009 roku została zatrzymana przez funkcjonariuszy CBA. Prawniczka i była gwiazda TVN została wtedy oskarżona o przyjęcie łapówki w wysokości 450 tysięcy złotych za pomoc w prywatyzacji. Sprawą zajmował się słynny agent Tomek. Ostatecznie sąd zwolnił Weronikę Marczuk za kaucją, a teraz ona sama w poruszających słowach ocenia zamieszanie wokół Kamińskiego i Wąsika oraz mówi o tym, jak niszczone było jej życie i nie tylko jej, bo również innych osób, "które były prawdziwymi ofiarami systemu".

Weronika Marczuk w rozmowie z "Faktem" zdecydowała się skomentować zamieszanie wokół wyroku Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Była gwiazda TVN nie ukrywa gorzkich słów i ma swoje mocne zdanie dotyczące uniewinnienia polityków:

Moja perspektywa się nie zmieniła od 2009 roku gdy mi złamano życie, jak widać, też działania tych panów się również nie zmieniają, przez te wszystkie lata doszły poza mną tysiące niesłusznie pokrzywdzonych. To my jesteśmy prawdziwymi ofiarami systemu, to my zostaliśmy bezwzględnie wykorzystani przez tych urzędników gdy mieli służyć obywatelom, a ich oszukiwali i wrabiali (co jest czarno na białym udowodnione!). Kat nie może być zarazem ofiarą, co próbuje się nam wmówić

powiedziała Marczuk w rozmowie z 'Faktem'