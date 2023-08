Alicja Bachleda-Curuś należy do niewielkiego grona gwiazd, które pilnie chronią swojej prywatności. Gwiazda nie pokazuje na Instagramie swojej rodziny, synka Henry'ego Tadeusza czy partnera, jeśli aktualnie jest w związku. Alicja Bachleda-Curuś najwyraźniej wychodzi z założenia, że fani powinni interesować się wyłącznie jej pracą, ale tym razem uchyliła rąbka tajemnicy i pokazała skrawek ze swojego życia prywatnego. Sprawdźcie poniżej, o co chodzi! Alicja Bachleda-Curuś adoptowała psa Alicja Bachleda-Curuś z dumą pokazała bardzo ważnego członka swojej rodziny, czyli psa o imieniu Luna. Dzięki czworonogowi życie Alicji całkowicie się zmieniło i to na lepsze, czego gwiazda nie ukrywa. Okazuje się jednak, że adopcja miała miejsce już jakiś czas temu, a na profilu Alicji Bachledy-Curuś jest mnóstwo zdjęć ukochanej Luny. Wyświetl ten post na Instagramie. Life is so much better with them in it! #worldanimalday #luna #kisses #rescuedog #adoption #killshelterrescue 🐕🐾❤️ Post udostępniony przez Alicja Bachleda (@alicjabc) Paź 5, 2019 o 8:25 PDT Życie z nią jest o wiele lepsze - pisze wprost gwiazda. Alicja Bachleda-Curuś oczywiście pokazała serię zdjęć z pupilem i trzeba przyznać, że są one rozczulające! Luna wpatrzona jest z uwielbieniem w Alicję i z wzajemnością! Fani też zachwycają się zdjęciami Alicji i Luny. Piękna i te wierne oczka. Cudny Zwierzęta dają czystą radość i poprawiają humor.😍 Piękny 😍 zwierzęta są naszymi najlepszymi przyjaciółmi. Wielu wspólnych, pięknych i szczęśliwych lat życzę 💞 -...