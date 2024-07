CO SIE DO CHOLERY DZIEJE Z DZISIEJSZĄ MŁODZIEŻĄ?!?!?!?

Najpierw jakieś dwie gówniary podpalają bezbronnego jeża, patrzą jak umiera w męczarniach, kręcą to i udostępniają w sieci w związku z czym CAŁA POLSKA nagłaśnia sprawę i jest skandal!!!!!! Skandal w SŁUSZNEJ sprawie!!! Jak można być tak bezdusznym??? Mnóstwo osób zabrało głos i wyraziło swoje oburzenie. I super - pomyślałam, może ktoś się zastanowi chwile nad tym, co się wydarzyło i np pogada z dzieckiem o empatii i szacunku nie tylko dla ludzi ale i dla zwierząt..

Ale dobrze, jak już ucichła burza związana z biednym jeżem to nagle BUM!!! Kolejna nowina!! Jakaś gwiazdka chwali się na swoich socialmediach ze potrąciła lisa!!!!! Po czym jak fani są oburzeni jej zachowaniem to ta pisze, że potrąciła tylko jego ogon (!!!) i że "bum" które usłyszała to nic wielkiego i że lis żyje. Ludzie!!!! Na jakim my świecie żyjemy?!?! Wytłumaczcie mi co to do cholery jasnej jest za pokolenie???!!! Kto wychował te dzieciaki?! Co one mają w głowach? Lajki zamiast mózgów?!?!

P.S. Zapomniałam wspomnieć o jakimś mięśniaku, o którym jakiś czas temu było głośno bo "zajebal" jaszczurkę na wakacjach i oczywiście się tym pochwalił na instagramie!! Rozumiem ze ośrodek w mózgu odpowiadający za empatię zarósł mięśniem.

Nie rozumiem takich ludzi!!! Czy najważniejszy jest dla was parszywy "fejm" na idiotycznych plotkarskich portalach i chwilowy szum wokół waszej marnej osoby bo nic innego nie macie do zaoferowania?

Gratuluje. Nie wam ale waszym rodzicom, bo musza być cholernie dumni, że wychowali takich wrażliwców.