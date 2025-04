Watykan, miejsce, które dla milionów katolików na całym świecie jest symbolem duchowości i szacunku, stał się areną dla kontrowersyjnych wydarzeń związanych z pożegnaniem papieża Franciszka. Zamiast oddać hołd w ciszy i modlitwie, niektórzy wierni traktowali ten moment jak okazję do robienia zdjęć, a w tym selfie. Wiele osób używało nawet kijów do selfie, aby uchwycić wizerunek zmarłego papieża.

Reklama

Trumna jest ustawiona tak, że ciała za bardzo nie widać. Dlatego ludzie wyciągają ręce do góry tak, by móc uchwycić twarz papieża. Momentami to dosłownie las rąk. Trudno było na to nie zwrócić uwagi - pisze wysłanniczka 'Faktu' Anna Orłowska.

Takich scen przy trumnie Franciszka nikt się nie spodziewał!

Ludzie robią selfie z ciałem zmarłego papieża Franciszka

Trumna z ciałem papieża nie została zamknięta po tym, jak podczas procesji została przeniesiona do Bazyliki św. Piotra. Tłumy wiernych ustawiły się w kolejne, aby pożegnać papieża Franciszka, ale nie wszystkim chodzi o chwilę zadumy. Podczas publicznego pożegnania papieża Franciszka, wiele osób robiło zdjęcia ciała papieża, który spoczywał w watykańskiej krypcie. To zaskakujące zachowanie wywołało burzę nie tylko wśród innych pielgrzymów, którzy przyjechali, by oddać hołd i pomodlić się za duszę papieża.

Ciała papieży w Watykanie od zawsze były traktowane z najwyższym szacunkiem, jednak teraz stały się obiektem fotograficznego zainteresowania. Reporterka "Faktu" była świadkiem scen, które mogą wywołać oburzenie:

Przykro to mówić, ale odnieśliśmy wrażenie, że dla niektórych to swego rodzaju folklor, a nie duchowe przeżycie. Po wyjściu z bazyliki ludzie siadają na murkach i pokazują sobie, jakie zdjęcia udało im się zrobić. Sami widzieliśmy hiszpańskojęzyczną rodzinę, która z entuzjazmem oglądała fotografie w telefonie

fot. by Andrej ISAKOVIC / AFP

Oburzające zachowanie niektórych pielgrzymów podczas pożegnania papieża Franciszka

Nie tylko pielgrzymi z Polski, ale i z różnych zakątków świata przybyli do Watykanu, by uczcić papieża. Dla wielu z nich była to chwila pełna refleksji i modlitwy przed pogrzebem papieża, który odbędzie się w sobotę. Niestety, dla części z nich wizyta w Watykanie stała się bardziej atrakcją turystyczną niż duchowym przeżyciem. Podczas gdy niektórzy modlili się w ciszy, inni nieustannie wykonywali zdjęcia, a nawet zabrali ze sobą kijki selfie, aby uchwycić lepsze kadry.

Nie jest to pewne, ale prawdopodobnie tylko pierwszego dnia trumna z ciałem Franciszka będzie otwarta. Potem ma zostać zamknięta. Podejrzewam, że dlatego tak wiele osób stoi dziś w kolejce. Zależy im na zdjęciu. Jest późno, a kolejka wciąż jest gigantyczna - dodaje reporterka 'Faktu'.

Sądzicie, że zachowanie pielgrzymów fotografujących papieża Franciszka to przesada?

fot. by Alberto PIZZOLI / AFP

Warto przypomnieć, że pielęgniarz Strappetti ujawnił też ostatnie słowa papieża Franciszka.

Reklama

Zobacz także: Wylosowano Polaka. To on będzie zarządzał Watykanem po śmierci papieża Franciszka