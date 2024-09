Justin Timberlake, jeden z najpopularniejszych artystów muzycznych na świecie, ogłosił powrót do Polski! Jego koncert odbędzie się 17 czerwca 2025 roku na PGE Narodowym w Warszawie, w ramach światowej trasy „The Forget Tomorrow World Tour”. To doskonała okazja dla fanów, by usłyszeć na żywo zarówno największe przeboje, jak i nowe utwory z nadchodzącego albumu „Everything I Thought It Was”. Poznajcie więcej szczegółów.

Justin Timberlake w Polsce w 2025 roku!

Występ w Warszawie będzie częścią dużej, międzynarodowej trasy, w której Timberlake zaprezentuje swoje nowe piosenki, w tym takie single jak "Drown" oraz "Selfish". Fani mogą spodziewać się również jego niezapomnianych hitów, takich jak „Cry Me a River” czy „Can’t Stop the Feeling”.

Bilety na to długo wyczekiwane wydarzenie będą dostępne w przedsprzedaży już 25 września 2024 roku, wyłącznie dla klientów Citi Handlowy. Ogólna sprzedaż rozpocznie się 27 września 2024. Organizatorzy przewidują ogromne zainteresowanie, dlatego warto śledzić terminy sprzedaży, aby nie przegapić szansy na zakup biletów. Koncert Timberlake'a na pewno zgromadzi tłumy na PGE Narodowym, a bilety mogą wyprzedać się bardzo szybko.

Co warto wiedzieć o trasie Timberlake'a?

Trasa „The Forget Tomorrow World Tour” jest jedną z najbardziej oczekiwanych tras koncertowych 2025 roku. Po długiej przerwie Timberlake powraca z nową muzyką i energią, gotowy, by znów zachwycić swoich fanów. Koncerty na całym świecie będą łączyć spektakularne występy sceniczne, wyjątkową oprawę wizualną i choreograficzne show, z których artysta jest znany.

Polscy fani są szczególnie podekscytowani, ponieważ ostatni raz Justin Timberlake wystąpił w Polsce w 2014 roku, podczas trasy „The 20/20 Experience World Tour”. Jego powrót na PGE Narodowy będzie z pewnością jednym z największych muzycznych wydarzeń przyszłego roku.

Jak przygotować się na koncert?

Jeśli planujesz wziąć udział w koncercie, warto być przygotowanym! Śledź informacje na oficjalnych stronach biletowych i pamiętaj, że przedsprzedaż biletów może być kluczowa, aby zdobyć najlepsze miejsca. Organizatorzy zalecają również wcześniejsze zaplanowanie podróży do Warszawy, aby uniknąć problemów z dojazdem i parkingiem w dniu wydarzenia.

