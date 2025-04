Śmierć papieża Franciszka wstrząsnęła wszystkimi i zasmuciła wiernych na całym świecie. Wszyscy śledzili informacje o Ojcu Świętym kiedy trafił do szpitala, ale gdy opuścił klinikę wierni mieli nadzieję, że najgorsze już minęło. Niestety, 21 kwietnia, w Poniedziałek Wielkanocny Watykan przekazał smutną wiadomość o śmierci papieża Franciszka. Teraz wszyscy zastanawiają się, kto go zastąpi. Głos w tej sprawie zabrał słynny jasnowidz, Krzysztof Jackowski. Miał wizję w sprawie konklawe i następcy papieża Franciszka.

Śmierć papieża Franciszka. Kiedy pogrzeb?

Dokładnie 14 lutego wszystkie media obiegła wiadomość, że papież Franciszek trafił do Polikliniki Gemelli. Ojciec Święty musiał być hospitalizowany ze względu na obustronne zapalenie płuc. Papież spędził w szpitalu kilka tygodni i już wtedy pojawiły się pytania, co się stanie po jego śmierci i kto zastąpi Franciszka. W drugiej połowie marca wierni odetchnęli z ulgą gdy okazało się, że papież wraca do zdrowia i opuścił szpital. Niestety, 21 kwietnia nad ranek jego stan gwałtownie się pogorszył. Papież Franciszek zmarł w wieku 88 lat. Dziś wiadomo już, że ostatnie pożegnanie Ojca Świętego odbędzie się w sobotę 26 kwietnia. Dzień po śmierci wystawiono trumnę z ciałem papieża Franciszka.

Kto zostanie nowym papieżem?

Dziś wierni na całym świecie z pewnością zadają sobie pytanie, kto zastąpi papieża Franciszka. Przed nami konklawe, które ma wyłonić następcę Franciszka. Kto zostanie nowym papieżem? Media cały czas spekulują, kto ma największe szanse żeby zostać przywódcą Kościoła, a ostatnio padło nazwisko Polaka, który mógłby zastąpić papieża Franciszka.

Krzysztof Jackowski mówi o nowym papieżu

Krzysztof Jackowski to zdecydowanie jeden z najsłynniejszych jasnowidzów w Polsce. Już od lat dzieli się swoimi wizjami- kiedy wybuchła pandemia mówił o tym, co nas czeka i ostrzegał przed trudnymi latami. Teraz okazuje się, że już jakiś czas temu przewidział śmierć papieża Franciszka, a w najnowszym filmie podzielił się swoją wizją na temat następcy Ojca Świętego. Według wizji Jackowskiego nowym papieżem zostanie młody kardynał, który nie był wcześniej brany pod uwagę jako faworyt. Jego wybór ma być efektem burzliwego konklawe, gdzie rywalizować będą co najmniej dwie frakcje. Jedna z grup ma postawić warunki przyszłemu papieżowi, a on je zaakceptuje.

To będzie papież warunkowy. Co to oznacza? To będzie papież inaczej lub dziwnie wybrany. Wybiera konklawe, potem jest ten biały dym z komina- te tradycje mogą być dalej zachowane, ale wewnątrz tego konklawę dojdzie do istnego pojedynku przynajmniej dwóch grup. Jedna z grup tego konklawę, która będzie miała większość postawi przyszłemu papieżowi warunki i będzie wybrany on warunkowo. My może się o tym nie dowiemy, ale ja poczułem, że to będzie warunkowo.

Jackowski przewiduje, że nowy papież zainicjuje rewolucyjne zmiany. Jedną z najważniejszych reform ma być zniesienie obowiązkowego celibatu dla duchownych. To ma doprowadzić do daleko idących przemian w Kościele katolickim, w tym liberalizacji niektórych przepisów prawa kanonicznego.

Papież kojarzy mi się, jak na wiek papieża, dość młodo, średniego wzrostu z sylwetką nie aż taką postawną, właśnie taką szczupłą. Bardzo bystre spojrzenie będzie miał ten papież, będzie bardzo elokwentny i to będzie papież, który spowoduje w krótkim czasie trzęsienie ziemi w Kościele - w cudzysłowie mówię trzęsienie ziemi. (...) Będzie to papież reformator i on będzie szedł w kierunku protestantów - ale nie to, że on kościół będzie pchał w kierunku protestanckim wiernych, tylko może przyjmą pewne zasady jak protestanci. (...) Prawdopodobnie musimy się spodziewać drodzy państwo tego, że Kościół da daleką możliwość wyboru czy chcą żyć w związkach czy w celibacie. mówi w filmie opublikowanym na YouTube.

Myślicie, że spełni się wizja Krzysztofa Jackowskiego? Zdaniem jasnowidza nowy papież zmieni i uprości również prawo kanoniczne i będzie możliwe łatwiejsze unieważnianie małżeństw.

