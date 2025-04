W Niedzielę Wielkanocną, 20 kwietnia 2025 roku, Papież Franciszek pojawił się publicznie po raz ostatni. Pomimo widocznego osłabienia i problemów zdrowotnych, głowa Kościoła katolickiego wystąpiła na balkonie bazyliki Świętego Piotra w Watykanie, gdzie udzieliła tradycyjnego błogosławieństwa Urbi et Orbi.

To wystąpienie było niezwykle symboliczne i emocjonalne, bowiem wierni zgromadzeni na placu mieli świadomość pogarszającego się stanu zdrowia papieża. Po wygłoszeniu błogosławieństwa, Franciszek przejechał przez plac w otwartym papamobile, pozdrawiając tłum.

Papież Franciszek powiedział wzruszające słowa do osobistego pielęgniarza tuż przed śmiercią

Ostatnie chwile papieża Franciszka, który zmarł 21 kwietnia 2025 roku o godzinie 7:35 w szpitalu Poliklinika Gemelli w Rzymie, zostały opisane przez jego osobistego pielęgniarza Massimiliano Strappettiego. Według jego relacji, jedne z ostatnich słów wypowiedzianych przez papieża były formą podziękowania.

Dziękuję, że zabrałeś mnie na plac miał powiedzieć Ojciec Święty.

To krótkie, ale niezwykle poruszające zdanie pokazuje, jak ważne dla papieża było jeszcze jedno spotkanie z wiernymi, mimo że był już u kresu sił. Strappetti, który przez lata towarzyszył mu w codziennej opiece medycznej, wspominał tę chwilę z wielkim wzruszeniem. W Wielką Sobotę Ojciec Święty miał zapytać opiekuna o zgodę na wyjście do zgromadzonych.

Myślisz, że mogę to zrobić? zapytał i usłyszał twierdzącą odpowiedź.

Watykan przygotowuje się do pogrzebu papieża Franciszka

Watykan ogłosił oficjalną żałobę, a szczegóły ceremonii pogrzebowej zostaną podane w najbliższych godzinach. Plac Świętego Piotra zapełnił się już wiernymi, którzy przynoszą znicze, kwiaty i modlą się w intencji zmarłego papieża.

Franciszek był pierwszym papieżem z Ameryki Południowej i pierwszym jezuitą na tronie Piotrowym. Jego pontyfikat na zawsze zmienił oblicze Kościoła – był symbolem prostoty, dialogu i otwartości.

​Pogrzeb papieża Franciszka odbędzie się w sobotę, 26 kwietnia 2025 roku, o godzinie 10:00 czasu lokalnego na Placu Świętego Piotra w Watykanie. Ceremonii będzie przewodniczył kardynał Giovanni Battista Re, dziekan Kolegium Kardynalskiego.

Ciało Ojca Świętego zostanie przeniesione z kaplicy Domu Świętej Marty do Bazyliki Świętego Piotra w środę, 23 kwietnia, o godzinie 9:00 rano. Tam będzie wystawione do publicznego pożegnania do piątku wieczorem.

Zgodnie z życzeniem papieża Franciszka, po mszy pogrzebowej jego ciało zostanie pochowane w Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie, co stanowi odejście od tradycyjnego miejsca pochówku papieży w Grotach Watykańskich.

Politycy potwierdzili już, że polska delegacja pojawi się na pogrzebie papieża Franciszka.

