Jennifer Lopez wystąpi 25 lipca 2025 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Z tej okazji udostępniono limitowane pakiety meet & greet dla największych fanów. Spotkanie z artystką odbywa się jeszcze przed samym koncertem i daje możliwość osobistego poznania gwiazdy, zrobienia wspólnego zdjęcia oraz odebrania upominków związanych z trasą koncertową „This Is Me... Now The Tour”. Cena jednak jest astronomiczna!

Astronomiczna cena za spotkanie z Jennifer Lopez przed koncertem w Warszawie

Na koncert J.Lo fani czekali już od dawna. Bilety wyprzedają się w tempie ekspresowym, a teraz pojawiła się możliwość spotkania z artystką tuż przed koncertem. Za samą możliwość rozmowy z Jennifer Lopez trzeba zapłacić 5 500 zł, a co istotne, w tej cenie nie jest zawarty bilet na koncert. Oznacza to, że koszt uczestnictwa w wydarzeniu dla osób zainteresowanych pakietem VIP może przekroczyć 6 tysięcy złotych, biorąc pod uwagę dodatkowy koszt biletu wstępu. Jak wiadomo, bilety kosztują od 370 zł za miejsce na płycie aż do 950 zł za pakiet Golden VIP.

Wielu z Was czekało na tę wiadomość — i wreszcie jest!Już od 24 kwietnia, dokładnie o godz. 12:00, na stronie biletserwis.pl rusza sprzedaż ekskluzywnych pakietów Meet & Greet z @jlo! Cena pakietu: 5 500 zł. Uwaga: Pakiet Meet & Greet nie zawiera biletu na koncert – należy go zakupić osobno. - czytamy na stronie agencji Prestige MJM

Reakcje fanów na koszt spotkania z J. Lo

W sieci zawrzało. Internauci zwracają uwagę na wysoką cenę, często porównując ją do kosztów wakacyjnych wyjazdów. W komentarzach na portalach społecznościowych pojawiały się opinie typu: „Za tyle wolę pojechać na wakacje” czy „To cena z kosmosu, nawet jak na J.Lo”. Część fanów wyraża rozczarowanie, że pomimo zakupu pakietu, trzeba osobno dokupić bilet na koncert.

Za 5500 wolę na wakacje pojechać hahaha

Kurde drogo, już na bilet VIP wydałam tysiąc

Też uważacie, że to wygórowana cena za spotkanie z Jennifer Lopez?

