Bardzo smutna informacja właśnie dotarła do mediów. W wieku 54 lat zmarł Julian Benson. O odejściu byłego jurora irlandzkiej edycji "Dancing with the Stars" poinformowali jego najbliżsi.

Z ogromnym smutkiem informujemy o odejściu naszego ukochanego Juliana. Odszedł spokojnie, otoczony miłością rodziny i najbliższych przyjaciół, po dzielnej walce z mukowiscydozą cytuje oświadczenie rodziny „The Iris Times”

Przyczyna śmierci Juliana Bensona

Przyczyną śmierci Juliana Bensona była mukowiscydoza, z którą zmagał się od drugiego roku życia. Lekarze dawali mu wówczas jedynie 13 lat życia, jednak Benson przeżył ponad cztery dekady dłużej, pozostając aktywnym w świecie tańca i działalności charytatywnej.

Przez większość życia ukrywał swoją chorobę, ujawniając ją publicznie dopiero w 2019 roku podczas występu w programie "The Late Late Show". Po tym wydarzeniu założył Julian Benson Cystic Fibrosis Foundation, organizację wspierającą osoby z mukowiscydozą. W ramach jej działalności powstał "Tranquility House" w Dublinie – miejsce, gdzie rodziny pacjentów mogą przebywać podczas leczenia swoich bliskich.​

W październiku 2024 roku przeszedł przeszczep nerki i był poddawany dializom. Zmarł otoczony rodziną i przyjaciółmi. Jego śmierć wywołała falę kondolencji w Irlandii i poza jej granicami.

Historia Juliana Bensona

Julian Benson urodził się w Adelaide w Australii. W wieku 10 lat przeniósł się z rodziną do Irlandii. Już jako mały chłopiec rozpoczął naukę tańca, a jako 14-latek został profesjonalnym tancerzem. Był również agentem talentów oraz absolwentem University College Dublin, gdzie studiował psychologię, język angielski i irlandzki.

Benson dołączył do jury irlandzkiej edycji "Dancing with the Stars" w 2017 roku, gdzie szybko zyskał sympatię widzów dzięki swojej charyzmie i kolorowym stylizacjom, co przyniosło mu przydomek "Kapitan Iskierka".​

