Blanka Lipińska znana z odważnych i szczerych wypowiedzi, tym razem postanowiła wyrazić swoje zdanie na temat serialu „Dojrzewanie”. Jak przyznała w relacji opublikowanej na Instagramie, serial kompletnie jej nie przekonał. Najmocniejsze słowa padły w kontekście braku pomysłu na zakończenie, które uznała za wyjątkowo słabe. Dała też przykład innej produkcji, która jej zdaniem jest zdecydowanie lepsza. Nie uwierzycie o jaki serial chodzi!

Blanka Lipińska ostro o serialu „Dojrzewanie”: „Pomysłu im kompletnie zabrakło”

Serial "Dojrzewanie" błyskawicznie stał się numerem jeden na Netfliksie i wyjątkowo długo utrzymywał tę pozycję. Historia Jamie'ego Millera oskarżonego o morderstwo poruszyła widzów, a zakończenie było szeroko komentowane w sieci. Teraz głos w sprawie serialu zabrała Blanka Lipińska, która powiedziała bez ogródek, że „na końcówce to już pomysłu im kompletnie zabrakło”. Z jej wypowiedzi wynika, że mimo ciekawie rozpoczętej historii, twórcy nie zdołali utrzymać poziomu do końca, co wpłynęło negatywnie na jej ocenę całości.

Mimo krytyki fabularnej, Blanka nie pominęła kilku pozytywnych aspektów produkcji. Szczególnie wyróżniła pracę kamery oraz grę aktorską Owena Coopera. Jej zdaniem, te elementy stanowiły najmocniejszy punkt całego serialu.

Kompletnie nie rozumiem fenomenu tego serialu i zachwytu nad nim. Dwa jasne punkty to sposób kręcenia, trudny i wymagający ogromu pracy by wyglądał jak mastershot i gra aktorska tego chłopaka. I tyle. A na końcówce to już chyba pomysłu im kompletnie zabrakło. No nie. Może nie taki głęboki i wydumany, ale na bank lepszy, jest 'W obronie syna' na Apple TV - polecam - napisała na Instagramie Blanka Lipińska.

Blanka Lipińska proponuje inny serial

W swojej relacji autorka „365 dni” zestawiła „Dojrzewanie” z innym serialem – „W obronie syna”, dostępnym na platformie Apple TV. Według niej, to właśnie ten drugi tytuł zasługuje na uwagę i pozytywną ocenę. Choć Blanka Lipińska jest znana z kontrowersyjnych wypowiedzi, jej opinia o „Dojrzewaniu” spotkała się z mieszanymi reakcjami fanów. Część internautów zgadza się z jej oceną, wskazując na podobne odczucia co do zakończenia serialu. Inni natomiast bronili produkcji, zarzucając Lipińskiej zbytnią surowość w ocenie.

Emocje wokół książki Bianki Lipińskiej "365 dni"

Warto przypomnieć, że książka „365 dni” autorstwa Blanki Lipińskiej od momentu premiery wzbudzało ogromne emocje – od fascynacji po oburzenie. Najczęstsze zarzuty dotyczyły sposobu, w jaki Blanka Lipińska opisała relację głównej bohaterki z przestępcą Massimo. Krytycy wskazywali, że książka nie tylko romantyzuje przemoc, ale również ukazuje gwałt jako element erotycznej gry. Taki obraz relacji został uznany przez wielu za skrajnie nieodpowiedzialny i szkodliwy społecznie.

