Julia Wieniawa, znana ze swojego unikalnego stylu, na finał "You Can Dance" wybrała odważną, czerwoną, lateksową sukienkę, która doskonale podkreśliła jej sylwetkę. Look wprost przyciągał wzrok widzów, a sama Wieniawa wyglądała olśniewająco, podkreślając swoją pewność siebie i doskonałą formę. Od tej kreacji aż trudno oderwać wzrok!

Reklama

Julia Wieniawa w czerwonym lateksie w finale „You Can Dance”

W 10. edycji show "You Can Dance. Po prostu tańcz" w finale walczy aż czworo uczestników o miano najlepszego tancerza w Polsce i 200 tysięcy złotych. Wielki finał był pełen niespodzianek, a także gościnnych występów wielu gwiazd. Wśród nich pojawiła się Julia Wieniawa, która swoją ognistoczerwoną kreacją była z pewnością jedną z najbardziej komentowanych postaci, które pojawiły się w finale 10. edycji "You Can Dance. Po prostu tańcz". Czerwony lateks jest niezwykle odważnym wyborem, a Wieniawa świetnie się w nim zaprezentowała, emanując energią i stylem, który stał się jej znakiem rozpoznawczym. Trzeba przyznać, że to właśnie ona skradła show!

fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Występ Julii Wieniawy w finale „You Can Dance” z Szymonem Pacholcem

Podczas finałowego odcinka Wieniawa wystąpiła w duecie z jednym z finalistów, Szymonem Pacholcem. Ich wspólny taniec wzbudził ogromne emocje i pozytywne reakcje zarówno wśród widzów, jak i w mediach. Ich synchronizacja, technika i chemia na scenie były nie do przecenienia, a Wieniawa, znana z wcześniejszych występów, udowodniła, że potrafi zachwycić nie tylko wokalem, ale także tanecznymi umiejętnościami.

Byliśmy świadkami niesamowitego eventu. Każdy ruch choreografii waszego tańca był jak akord. Artysta i artystka, jestem poruszony – powiedział Bartosz.

Z kolei Michał Danilczuk dodał, że to był poruszający występ:

To było naprawdę wzruszające, Miałem taki moment, że chciałem ocierać łzy

Jak Wam się podoba kreacja Julii Wieniawy i jej występ w "You Can Dance"?

fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Zobacz także:

Reklama