Papież Franciszek zmarł nagle w Poniedziałek Wielkanocny, pogrążając świat w głębokiej rozpaczy. Do mediów dociera coraz więcej informacji na temat pochówku, przyczyny śmierci czy ostatnich miesięcy oraz lat życia głowy Kościoła. Nie zabrakło również doniesień dotyczących jego majątku. Nieliczni wiedzieli, że papież zrezygnował z wszelkich luksusów. Czy to oznacza, że żył naprawdę skromnie?

Papież Franciszek zrezygnował z pensji

Papież Franciszek, który objął pontyfikat w 2013 roku, od początku swojego urzędowania zrezygnował z wielu przywilejów, które tradycyjnie przysługiwały głowie Kościoła katolickiego. Nie pobierał żadnej pensji za pełnioną funkcję, a która wynosiła 32 tys. dol. miesięcznie. Zdecydował się również na życie poza papieskimi apartamentami — mieszkał w Domu św. Marty, gdzie miał do dyspozycji skromne dwupokojowe mieszkanie. Zrezygnował także z luksusowej limuzyny, wybierając zamiast niej prostsze samochody jak Ford Focus czy Fiat Panda.

Tyle wynosił majątek papieża Franciszka w chwili jego śmierci

Pomimo swojej znanej skromności i życia bez pensji, papież Franciszek pozostawił po sobie majątek szacowany na 16 mln dolarów. Źródła finansowe tego majątku nie zostały szczegółowo ujawnione, jednak wiadomo, że papież nie przywiązywał większej wagi do dóbr materialnych. Jego styl życia nie odzwierciedlał wartości posiadanego majątku.

Zgodnie z ujawnionymi informacjami, papież Franciszek był znany z oszczędnego stylu życia, a jego osobiste wydatki były bardzo ograniczone. Część swojego majątku rozdysponowywał w formie darowizn, wspierając osoby ubogie oraz inicjatywy charytatywne. Rezygnacja z papieskich apartamentów, luksusowego transportu i oficjalnej pensji wskazuje, że był konsekwentny w swoich wartościach przez cały okres pontyfikatu.

Kiedy pogrzeb papieża Franciszka?

Papież Franciszek zmarł 21 kwietnia w godzinach porannych. Zaledwie kilkanaście godzin wcześniej wziął udział w uroczystościach wielkanocnych w Rzymie, napawając wiernych nadzieją, że w końcu wraca do pełni sił. Co z pochówkiem głowy Kościoła? Pogrzeb zaplanowano na 26 kwietnia. Uroczystości odbędą się na placu przed Bazyliką Świętego Piotra o godzinie 10:00.

W testamencie papież Franciszek wyraźnie zaznaczył, że chce być pochowany w ziemi, bez sarkofagu i specjalnych ceremonii pogrzebowych. To kolejny dowód na to, jak bardzo unikał on przepychu nawet w kontekście swojej śmierci.

Mój grób winien być w ziemi, prosty, bez szczególnego zdobienia, z jedynym napisem: Franciscus. Koszty przygotowania mojego pochówku zostaną pokryte z kwoty od dobroczyńcy, którą przeznaczyłem na ten cel i którą należy przekazać Bazylice Papieskiej Matki Bożej Większej brzmiała jego ostatnia wola.

Testament zawierał także decyzje dotyczące darowizn i przekazania części jego majątku na cele charytatywne, chociaż szczegóły tych zapisów nie zostały ujawnione publicznie. Papież Franciszek pozostawił po sobie nie tylko duchowe dziedzictwo, ale również przykład życia pełnego skromności i pokory. Jego postawa wobec majątku i przywilejów z pewnością zostanie zapamiętana jako kontrast wobec bardziej wystawnych stylów życia niektórych jego poprzedników. Papież ten stał się symbolem prostoty i bezinteresownego służenia innym.

