Ewelina z Russocic to była żona Daniela Martyniuka, syna króla disco polo – Zenka Martyniuka. Ich związek, a późniejszy rozwód, od lat budzą ogromne emocje i szerokie zainteresowanie mediów. Gdy Daniel w głośnym wywiadzie u Żurnalisty otwarcie opowiedział o ich relacji, Ewelina nie pozostała obojętna. Jej mocne słowa na Instagramie były jasnym sygnałem: ma już dość.

Nie jest tajemnicą, że nazwisko Daniela Martyniuka najczęściej pojawia się w kontekście skandali i kontrowersyjnych wypowiedzi. Szczególne zainteresowanie mediów wzbudzał jego związek z Eweliną z Russocic – relacja, która od początku była burzliwa. Para pobrała się w 2018 roku, a ich wesele przyciągnęło uwagę kolorowej prasy. Choć doczekali się córki Laury, ich małżeństwo zakończyło się rozwodem w 2020 roku. W podcaście Żurnalisty Martyniuk wrócił wspomnieniami do tamtego okresu, nie szczędząc gorzkich słów:

Wszystko się zaczęło od tego całego ślubu. To był najgorszy dzień w moim życiu. Bez kitu. (...) To od samego początku było dziwactwo. Porażka. To było czyste zło

oznajmił.