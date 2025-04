Krzysztof Rutkowski był nieodłączną częścią życia samorządowego Goleniowa. Od 1998 roku aż do 2024 roku pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej w tym zachodniopomorskim mieście. Przez ponad dwie dekady angażował się w życie społeczności lokalnej, pozostając wierny swoim ideałom i zasadom.

Jego obecność na sesjach rady była nie tylko obowiązkiem, lecz przede wszystkim misją – misją służenia mieszkańcom i działania na rzecz wspólnego dobra. Rutkowski był znany ze swojej rzetelności, pracowitości oraz szacunku, jakim darzył zarówno swoich wyborców, jak i kolegów z rady. Teraz nadeszłą smutna wiadomość o jego śmierci.

Nie żyje Krzysztof Rutkowski, wieloletni samorządowiec, Radny Rady Miejskiej w Goleniowie, osoba zawsze uśmiechnięta, życzliwa i gotowa do pomocy innym. Z Krzyśkiem miałem okazję poznać się i pracować w kadencji 2002-2006. Będzie Ciebie brakowało Krzysztofie RIP.Łączę się w bólu z rodziną czytamy w komunikacie na Facebooku

Śmierć Krzysztofa Rutkowskiego wywołała falę poruszenia w lokalnym środowisku samorządowym. Marszałek województwa zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz, podkreślił, że Rutkowski był osobą pełną uśmiechu, życzliwości i zawsze gotową do niesienia pomocy innym. Takie wspomnienie zostawił po sobie w sercach wielu ludzi.

Z Krzyśkiem miałem okazję poznać się i pracować w kadencji 2002-2006. Będzie Ciebie brakowało Krzysztofie RIP. Łączę się w bólu z rodziną - napisał w sieci Olgierd Geblewicz.

Z kolei Bogdan Zaczkiewicz, który rozpoczął swoją przygodę z samorządem w tej samej kadencji co Rutkowski – w latach 1998–2002 – przypomniał, że był on jedną z najbardziej rozpoznawalnych i szanowanych postaci lokalnego samorządu. Dla wielu był wzorem do naśladowania.

Spoczywaj Krzysiu w spokoju… Był radnym od 1994 roku do 2024… Poznałem go w pierwszej mojej kadencji 1998-2002… - napisał kolejny współpracownik Bogdan Zaczkiewicz.

