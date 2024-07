To już pewne. W jury flagowego programu Viva Polska "Hor or Not" zasiądą: Natalia Lesz, Wojciech Łuszczykiewicz i Tomasz Jacyków. Ostatnio z wymienionych już po raz czwarty będzie oceniał ciała uczestników, natomiast pozostali zadebiutują w roli jurorów typujących Najgorętszego Chłopaka i Najgorętszą Dziewczynę spośród tysięcy zgłaszających się kandydatów. W poprzednim składzie oprócz Jacykowa mogliśmy oglądać: Stacursky'ego i Kasię Cerekwicką.

Reklama

Zwycięzca programu ma szansę zostać prowadzącym w muzycznej stacji, jednak wcześniej musi przejść eliminacje i zachwycić jury, które będzie nieco utrudniało zadanie wymyślając zabawne zadania. Oprócz możliwość pracy w Viva Polska laureaci dostaną nagrodę pieniężną.

Chcielibyście być oceniani przez nich?

Pierwszy odcinek z nowymi jurorami już 1 kwietnia o godz. 19.00.

Zobacz także

Reklama

kb