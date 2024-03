"Must be the music" to wielkie muzyczne show, który wypromowało już liczne grono artystów. Format cieszył się wielką popularnością i podbijał serca widzów. Teraz po 8 latach program powraca i to w jesiennej ramówce Polsatu. Jednak jedno jest pewne - zostanie mocno odświeżony. Na pewno zmieni się skład jury, a co z prowadzącymi?

Rewolucja w "Must be the music". Co się zmieni?

W latach 2010-2016 powstało 11. edycji programu "Must be the music", który w Polsce osiągnął wielki sukces. W programie mogli brać udział nie tylko wokaliści, ale również zespoły, chóry, beatbokserzy oraz instrumentaliści. Dzięki show sławę zyskali m.in. Kasia Moś, Tomasz Kowalski oraz Maciej Czaczyk, a także m.in. zespoły Enej, Lemon, a nawet Piękni i młodzi.

W nadchodzącej edycji "Must be the music" czeka nas prawdziwa rewolucja! Główną zmianą ma być całkiem nowy skład jurorski. Do tej pory w składzie sędziów znajdowali się m.in. specjalistka od emisji głosu Elżbieta Zapendowska, piosenkarze Wojciech “Łozo” Łozowski i Piotr Rogucki, dyrygent Adam Sztaba oraz piosenkarka Kora, która zmarła w 2018 roku.

Jak na razie nie znamy daty emisji nowej edycji "Must be the music". "Super Express" zdradził, że w planowanej na jesień nowej odsłonie muzycznego show zmieni się cały skład jurorski - na pewno nie zobaczymy Elżbiety Zapendowskiej i Adama Sztaby:

Adam Sztaba nie jest brany pod uwagę. A pani Ela nie da rady wziąć udziału w programie ze względu na stan zdrowia powiedział informator Polsatu w rozmowie z Super Expressem.

O nadchodzących zmianach wypowiedziała się także Elżbieta Zapendowska.

Myślę sobie, że ten program nie jest już nie dla mnie. Świetnie, że on wraca, ale beze mnie. Ja już jestem w innym miejscu. Muzyka jest moim życiem, ale mam już swój wiek, swoje zrobiłam, swoje się ponarażałam, zdrowie już nie to... Już wystarczy. Nadszedł czas na odpoczynek i odsunięcie się od telewizji oceniła Zapendowska w rozmowie z Plotkiem.

Tylko muzyka. Must Must be the music AKPA

Obecnie trwają poszukiwania nowego jury, ale to nie wszystko... Stacja postanowiła, że jeden z jurorów będzie zmieniał się co odcinek.

Będziemy co tydzień zapraszać inną gwiazdę. Będzie naszym gościnnym jurorem zdradziła osoba z produkcji Polsatu w rozmowie z Super Expressem.

Must be the music AKPA

Od początku show prowadziła Paulina Sykut-Jeżyna i Maciej Rock, jednak zmiany dotkną także ich. Paulina obecnie prowadzi "Taniec z Gwiazdami", a Maciek "Twoja twarz brzmi znajomo". Władze stacji nie chcą, by ich nazwiska były kojarzone z kilkoma programami, także trwają poszukiwania nie tylko nowego jury ale i nowych prowadzących! Kogo widzielibyście w tej roli?

Będziecie oglądać odmienione "Must be the music"?

