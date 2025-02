TVN ogłosił nabór do nowego, "sekretnego programu randkowego", który ma zaskoczyć widzów nietypowym formatem. Casting realizuje Endemol Shine Polska – producent hitowych programów, takich jak "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", "Big Brother" czy "Lego Masters". Stacja poszukuje singli gotowych na wyjątkowe randkowe wyzwanie. Sprawdź, jak się zgłosić i zostać częścią nowego reality show TVN!

TVN przygotowuje nowy program dla singli, który ma być czymś więcej niż zwykłym show o randkowaniu. Stacja rozpoczęła casting i poszukuje osób, które są gotowe na emocjonującą przygodę oraz nietypowe podejście do miłości. Chociaż szczegóły formatu owiane są jeszcze tajemnicą, produkcja zapowiada, że program wyróżni się na tle dotychczasowych reality show.

Wiadomo, że nie będzie to typowy program randkowy, a uczestnicy mogą spodziewać się zaskakujących zwrotów akcji oraz nieoczekiwanych wyzwań. TVN stawia na oryginalność i chce dostarczyć widzom zupełnie nowe podejście do relacji międzyludzkich.

'SECRET PROJECT' DZWONI… ODBIERZESZ?Czy masz odwagę podnieść słuchawkę i otworzyć się na coś niezwykłego? Miłość czeka – a my pomożemy Ci ją znaleźć!(...) To coś więcej niż randki – to wyjątkowa szansa na spotkanie kogoś, kto może odmienić Twoje życie.

- można przeczytać na stronie TVN-u.