Jak już wiadomo, Urszula Dudziak przeszła z "The Voice Senior" do "The Voice of Poland". Od razu więc rodzi się pytanie - kto zastąpi wokalistkę w fotelu trenera muzycznego show dla osób powyżej 60. roku życia? Do niedawna na liście potencjalnych kandydatów najmocniejsze wydawało się nazwisko Małgorzaty Ostrowskiej. Jak podaje "Fakt", rockowa artystka ma poważną konkurentkę! Izabela Trojanowska w "The Voice Senior"?! A mowa o Izabeli Trojanowskiej! Jak podaje dziennik, producentom zależy, aby do Alicji Majewskiej, Andrzeja Piasecznego i Marka Piekarczyka, czyli jurorów z poprzedniej odsłony, dołączyła nowa gwiazda. Zarówno Ostrowska jak i Trojanowska mają ogromne szanse na zajęcie miejsca Urszuli Dudziak: Każda z pań ma inną energię. Producentom „The Voice Senior" zależy bardzo na piosenkarkach, które nigdy nie były jurorkami, a które jednocześnie są znane przez miliony Polaków - czytamy w "Fakcie". Która z nich zasiądzie w jury "The Voice Senior"? Tego dowiemy się zapewne niebawem. Warto zaznaczyć, że to nie jedyna zmiana, do której doszło w programie. Zamiast Tomasza Kammela w roli prowadzącego zobaczymy Rafała Brzozowskiego! Będzie mu towarzyszyć Marta Manowska: Prowadzenie „The Voice Senior" to wielki zaszczyt, wielkie wyzwanie i wielka przygoda. Mam nadzieję, że będę mógł dodać otuchy seniorom, ponieważ doskonale wiem, jak to jest być uczestnikiem tego typu programu. Stresu towarzyszącego mi podczas Przesłuchań w Ciemno chyba nigdy nie zapomnę - mówi Rafał Brzozowski, który wystąpił w pierwszej edycji „The Voice of Poland". Czekacie na drugą edycję "The Voice Senior"?