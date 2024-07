1 z 10

Edyta Górniak nie odpoczywa na majówce. Gwiazda zagrała swój pierwszy plenerowy koncert w tym roku - we Wrześni! Na rynku pojawiły się prawdziwe tłumy! Artystka zaśpiewała swoje największe przeboje, z "To nie ja" na czele. Co to był za wieczór!

Na tę okazję Edyta Górniak wybrała dwie stylizacje. Najpierw pojawiła się w spodniach marki Joyrich, koszuli Pinko, czarnej kurtce Akne oraz butach Lanvin. Potem zamieniła czarną kurtkę na niebieską (Zara), szpilki na buty Adidas oraz dodała wisior Moschino. Wyglądała zjawiskowo!

Zobacz także: Tylko u nas: Edyta Górniak ma szansę zasiąść w jury muzycznego show TVN! Którego?