Maciej Pela opublikował na swoim profilu na Instagramie krótkie oświadczenie, w którym przyznaje, że popełnił błąd. Tancerz przeprasza swoich obserwatorów.

Zachowałem się niedojrzale i nieodpowiedzialnie przyznaje tancerz.

Maciej Pela przeprasza za swoje zachowanie

Wokół Macieja Peli w ostatnim czasie jest naprawdę głośno. Wszystko za sprawą jego rozstania z Agnieszką Kaczorowską. Tancerz od samego początku nie ukrywał, że mocno to przeżył i dziś próbuje stanąć na nogi. Maciej Pela skupia się na wychowywaniu córek i swojej tanecznej pasji. Co ciekawe, ostatnio do mediów wypłynęły zdjęcia na których Maciej Pela i uczestniczka "Love Never Lies" zostali przyłapani na czułościach. Tancerz do tej pory nie skomentował wspólnych zdjęć z Paulą Wicherską, ale teraz na jego profilu na Instagramie pojawiło się zaskakujące oświadczenie.

Uważam, że należą Wam się wyjaśnienia. Popełniłem błąd, którego w żaden sposób nie chcę usprawiedliwiać. Nie chce również tłumaczyć tego sytuacją w której jestem, ani trudnościami, które są ze mną każdego dnia zaczął swój wpis Maciej Pela.

Pela nie zdradza, co dokładnie ma na myśli pisząc o swoim zachowaniu, ale padło słowo "przepraszam".

Zachowałem się niedojrzale i nieodpowiedzialnie. Wiele osób poczuło się zawiedzionych - i te osoby mają do tego prawo. Przepraszam. Zawiodłem, bo nie radzę sobie z nową sytuacją życiową. Nie szukam słów wsparcia, bo chcę dźwignąć wszystko na barkach samodzielnie. Trzymajcie się

Niestety, Maciej Pela nie zdradza, za co przeprasza i czy miał na myśli zdjęcia, które ostatnio obiegły media.

Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez wiele lat uchodzili za jedną z najbardziej zgranych par w polskim show biznesie. Gwiazda serialu "Klan" często mówiła o ogromnym uczuciu, jakie łączy ją z mężem. Para doczekała się dwóch córek i wydawało się, że nic nie jest w stanie zniszczyć ich związku. Niestety, jesienią ubiegłego roku wszystko runęło. Jak się później okazało, po powrocie Agnieszki Kaczorowskiej z nagrań "Królowej przetrwania" doszło do rozstania gwiazdy i jej męża.

(...) Dostałem informację, że to jest koniec małżeństwa, ja musiałem sobie to wszystko przetrawić Maciej Pela mówił niedawno w podcaście MamaDu.

