Grzegorz Damięcki, ceniony polski aktor teatralny i filmowy, znany z ról w produkcjach takich jak „Belfer”, „W głębi lasu” czy „Podatek od miłości”, przez ponad trzy dekady był związany z Dominiką Laskowską — scenografką i projektantką wnętrz. Para pobrała się w 1991 roku, gdy Damięcki rozpoczynał swoją karierę w Teatrze Ateneum w Warszawie. ​

Grzegorz Damięcki i Dominika Laskowska – koniec wieloletniego związku

Grzegorz Damięcki, aktor znany z ról w popularnych serialach takich jak „Czas honoru” czy „Belfer”, podjął decyzję o zakończeniu swojego wieloletniego małżeństwa. Dominika Laskowska, jego żona, to uznana scenografka teatralna. Para była razem ponad 30 lat i wspólnie wychowywała troje dzieci – dwoje dorosłych oraz siedmioletnią córkę. Obecnie trwają formalne procedury rozwodowe.

Dłużej nie chcieli oboje już udawać. Grzegorz i jego żona podjęli decyzję o rozwodzie. Ich małżeństwo po ponad 30 latach się wypaliło przekazał informator 'Świata Gwiazd'.

Romans z Magdaleną Schejbal – kulisy relacji

W 2022 roku media informowały o rzekomym romansie Grzegorza Damięckiego z aktorką Magdaleną Schejbal, z którą współpracował w teatrze. Paparazzi mieli przyłapać parę na czułych gestach w kawiarni. Ich relacja miała się zacieśnić podczas pracy nad spektaklem „Gra w życie” w Teatrze Ateneum. Według medialnych źródeł właśnie wtedy między aktorami miała narodzić się bliska więź, która z czasem przerodziła się w romans.

Do tej pory ani Grzegorz Damięcki, ani Magdalena Schejbal nie skomentowali oficjalnie doniesień dotyczących ich relacji. Pomimo medialnego szumu wokół sprawy, para unika publicznych wypowiedzi i nie zamieszcza wspólnych zdjęć w mediach społecznościowych.

Oficjalnie nie wiadomo, czy Damięckiego i Schejbal łączy jakieś uczucie.

Co wiemy o rodzinie Grzegorza Damięckiego?

Grzegorz Damięcki wywodzi się z jednej z najbardziej rozpoznawalnych rodzin aktorskich w Polsce. Jego matką była Barbara Borys-Damięcka – ceniona reżyserka teatralna i telewizyjna, a także senator Rzeczypospolitej Polskiej, która przez lata łączyła działalność artystyczną z zaangażowaniem politycznym. Ojciec, Damian Damięcki, to również znany aktor, występujący zarówno na scenach teatralnych, jak i w filmach oraz serialach. Grzegorz Damięcki kontynuuje rodzinne tradycje artystyczne, będąc przedstawicielem trzeciego pokolenia aktorskiego – jego dziadkami byli aktorzy Irena Górska-Damięcka i Dobiesław Damięcki. Wychowanie w takiej rodzinie niewątpliwie ukształtowało jego zawodową drogę i przyczyniło się do rozwoju jego pasji do sztuki aktorskiej.

