Tomasz Jakubiak to znany kucharz i juror programów kulinarnych, który zdobył popularność prowadząc autorskie formaty telewizyjne. Zdjęcie, które niedawno udostępnił w swoich mediach społecznościowych, pochodzi sprzed 10 lat i pokazuje go na początku kariery telewizyjnej – w czasach, gdy cieszył się znacznie lepszą kondycją zdrowotną. Fotografia została przypomniana przez Facebooka i wzbudziła wielkie zainteresowanie wśród fanów.

Poruszające, co pokazał w sieci Tomasz Jakubiak

W marcu 2024 roku Tomasz Jakubiak otrzymał dramatyczną diagnozę – nowotwór kości. Początkowe objawy zostały błędnie zinterpretowane jako problemy z kręgosłupem. Dopiero rezonans magnetyczny ujawnił obecność guzów na kościach i jelitach. Choroba zmusiła kucharza do natychmiastowego rozpoczęcia leczenia. Diagnoza ta całkowicie odmieniła jego życie, a informacja o stanie zdrowia wstrząsnęła opinią publiczną.

Kucharz pozostaje jednak aktywny w sieci, o czym świadczą m.in. nagrania ze szpitala, a także jego aktywność na InstaStories. Teraz Tomasz Jakubiak udostępnił symboliczne zdjęcie. Fotografia udostępniona przez Tomasza Jakubiaka przypomina jego dawny wygląd i czasy, kiedy był u szczytu kariery. Pokazuje go w znakomitej formie fizycznej, jeszcze przed pojawieniem się pierwszych objawów choroby. To symboliczny powrót do przeszłości i jednocześnie silne zestawienie z obecną sytuacją zdrowotną kucharza. Fotografia ta, obok informacji o chorobie, wywołała poruszenie wśród fanów i mediów.

Tomasz Jakubiak pokazał poruszające zdjęcie fot. Instagram @tomasz_jakubiak

Trwa zbiórka na leczenie Tomasza Jakubiaka

Tomasz Jakubiak przeszedł intensywną chemioterapię w Izraelu, a następnie, z powodu pogorszenia stanu zdrowia, został przetransportowany do szpitala w Atenach. Leczenie za granicą wiąże się z ogromnymi kosztami, dlatego ruszyła publiczna zbiórka środków na jego terapię. Do tej pory udało się zgromadzić ponad 970 tysięcy złotych. W akcję pomocową zaangażowało się wiele osób, w tym znane osobistości, takie jak Magda Gessler i Anna Starmach.

Pomimo trudnych okoliczności, Tomasz Jakubiak nie traci nadziei. Regularnie dzieli się swoimi przeżyciami i przemyśleniami z fanami. Jego postawa zjednała mu ogromne wsparcie. Każdy, kto chce pomóc, może dołączyć do zbiórki na leczenie, która nadal trwa. Wsparcie finansowe, dobre słowo i udostępnianie informacji o zbiórce to formy pomocy, które mogą przyczynić się do powrotu kucharza do zdrowia.

Michel Moran wspiera Tomasza Jakubiaka w walce z chorobą

Michel Moran, znany kucharz i juror programu „MasterChef”, a także bliski przyjaciel Tomasza Jakubiaka, publicznie zaapelował o wsparcie dla chorego kolegi. W rozmowie z mediami podkreślił, że pozostaje w stałym kontakcie z Jakubiakiem i wierzy w jego powrót do zdrowia:

Tomek musi wrócić do siebie, my wszyscy wierzymy, że będzie dobrze i po świętach wróci do Polski – powiedział Moran.

Zaapelował również do fanów i społeczności o przesyłanie pozytywnej energii i modlitw, podkreślając, jak ważne jest wsparcie psychiczne w walce z chorobą. ​Zbiórka na leczenie Tomasza Jakubiaka dostępna jest pod tym linkiem.

