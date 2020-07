Kayah chodziła do podstawówki z Rafałem Trzaskowskim. Zdradziła pewien sekret!

Co za historia. Okazuje się, że Kayah chodziła do tej samej szkoły podstawowej, co Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i kandydat na urząd prezydenta Polski. Co ciekawe, artystka spotkała go dopiero dwa lata temu, kiedy przyszedł na jej koncert. Jakie ma wspomnienia? Czy będzie na niego głosować?

Kayah zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego - mocna deklaracja!

Kandydaci na prezydenta walczą do ostatniej chwili! Już 12 lipca Polacy staną przed wyborem, który z nich zostanie prezydentem na najbliższe 5 lat - Andrzej Duda czy Rafał Trzaskowski? Poparcie gwiazd na pewno jest ważnym czynnikiem w kampanii. Tutaj zdecydowanie prowadzi prezydent Warszawy. Wśród wyborców Rafała Trzaskowskiego znajduje się Kayah, która miała okazję spotkać go na koncercie dwa lata temu. Zdradziła, że przyszedł wówczas jak "zwyczajny" fan - bez ochrony, rozgłosu:

Moi Drodzy pragnę się z Wami czymś podzielić. Z Rafałem Trzaskowskim, mimo że uczęszczaliśmy do tej samej podstawówki, spotkałam się tylko raz - niecałe 2 lata temu. Przyszedł wraz z Rodziną na mój świąteczny koncert, po którym podeszli do mnie, by pogratulować występu i złożyć świąteczne życzenia. Pojawili się bez obstawy, a jego wizyta obyła się bez anonsu służb specjalnych, choć był już włodarzem stołecznego miasta. Pomyślałam wtedy, że jako osoba na państwowym stanowisku, wciąż potrafi być zwykłym człowiekiem, normalnym obywatelem, bez manii wielkości i strachu przed ludźmi. Stanęła przede mną zwykła, ciepła, miła i serdeczna rodzina - pisze Kayah.

Kayah w najbliższych wyborach zagłosuje więc na Rafała Trzaskowskiego. Dlaczego? Artystka wymieniła kilka powodów. Oto pierwsze dwa:

bo czas na Prezydenta, który będzie reprezentował nas wszystkich, bez dzielenia na lepszych i gorszych, dbając o bezpieczeństwo wszystkich Polek i Polaków; bo czas na Prezydenta, któremu są nieobojętne prawa kobiet, los dzieci, mniejszości, niepełnosprawnych, zwierząt i naszych bogactw naturalnych, jakimi są pomniki przyrody;

