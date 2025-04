Marta i Karol Nawroccy są małżeństwem od prawie 20 lat. Razem wychowują troje dzieci – Daniela, Antoniego i Katarzynę – łącząc obowiązki rodzinne z działalnością zawodową i społeczną. Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość, może liczyć na pełne wsparcie żony, która na czas kampanii zawiesiła swoją wieloletnią pracę w administracji skarbowej. Wspólnie prezentują obraz tradycyjnej, zjednoczonej rodziny, co stanowi istotny element kampanijnego przekazu.

Reklama

Marta Nawrocka – sylwetka kandydatki na Pierwszą Damę

Marta Nawrocka urodziła się w 1986 roku w Gdańsku. W nadchodzących wyborach prezydenckich przedstawiana jest jako potencjalna Pierwsza Dama, będąc żoną Karola Nawrockiego, który kandyduje na urząd Prezydenta RP z poparciem Prawa i Sprawiedliwości.

Nawrocka ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Zawodowo związała się z administracją państwową – pracowała jako funkcjonariuszka Służby Celnej, a obecnie jest zatrudniona w Krajowej Administracji Skarbowej. Specjalizuje się w kontroli przemysłu naftowego i spirytusowego, a także w zwalczaniu nielegalnego hazardu. Jej doświadczenie w administracji skarbowej to aż 17 lat pracy w tej instytucji. Warto wspomnieć, że w młodości uczęszczała do Państwowej Szkoły Baletowej w Gdańsku, co świadczy o jej zamiłowaniu do tańca klasycznego.

Jest matką trójki dzieci, w tym dwójki dość małych, więc ta kariera była przerywana. Ma stanowisko młodszej ekspertki Służby Celno-Skarbowej i zarabia ok. 5,5 tys. zł brutto. Nie zasłynęła jakimiś wielkimi akcjami, dopiero teraz się o niej mówi na korytarzach, że ma ambicje na pierwszą damę opowiadał o żonie Karola Nawrockiego jeden z rozmówców 'Polityki'.

Zaangażowanie w kampanię i odbiór społeczny

Marta Nawrocka w obliczu kampanii prezydenckiej męża postanowiła zawiesić obowiązki zawodowe, aby skupić się na wspieraniu jego kandydatury. Jej obecność w mediach społecznościowych i na wydarzeniach kampanijnych stała się elementem strategii ocieplającej wizerunek Karola Nawrockiego.

W kampanii wyborczej Marta Nawrocka odgrywa coraz bardziej zauważalną rolę. Poprzez aktywność publiczną i obecność u boku męża, stara się przedstawić bardziej osobisty i rodzinny wizerunek kandydata. Jej zaangażowanie ma również na celu przybliżenie postaci Karola Nawrockiego wyborcom, pokazując go jako ojca i męża.

Jak Polacy oceniają Martę Nawrocką? Wyniki sondażu

Według najnowszego sondażu przeprowadzonego przez SW Research Marta Nawrocka zdobyła 13,3% wskazań wśród respondentów jako kandydatka na Pierwszą Damę. Daje jej to drugie miejsce w rankingu popularności, zaraz za Małgorzatą Trzaskowską.

Reklama

Zobacz także: Małgorzata Trzaskowska stoczyła walkę z rakiem piersi. Opowiedziała o straconych ciążach