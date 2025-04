Perypetie życiowe Sandry Kubickiej szczególnie ostatnimi czasy wzbudzają wiele emocji. Influencerka, jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z fanami zarówno życiem zawodowym, jak i prywatnym. Tym razem Kubicka podzieliła się z fanami cytatem, który dotyczy macierzyństwa.

Sandra Kubicka, znana modelka i influencerka, opublikowała na swoim profilu społecznościowym cytat, który zwrócił uwagę wielu internautów. Wpis, choć zwięzły, niósł ze sobą duży ładunek emocjonalny i został szeroko udostępniony przez jej obserwatorów. Choć nie zawierał odniesień do konkretnych wydarzeń ani osób, jego treść skłoniła wielu użytkowników do refleksji i licznych komentarzy. Cytat poruszał temat uczuć i doświadczeń życiowych, z którymi identyfikuje się wiele osób.

Tata dziś zajmuje się dzieckiem? Nie. Jest po prostu rodzicem. Robi dokładnie to, co ja, z tą różnicą, że kiedy ja wypełniam obowiązki - nikt nie klaszcze. Musimy przestać nazywać to pomocą, kiedy ojciec pojawia się dla swojego dziecka. Nie jest bohaterem, robiąc absolutne minimum. Jest rodzicem

czytamy na grafice udostępnionej przez Sandrę Kubicką na InstaStories.