Maciej Pela króluje na językach od czasu rozstania z Agnieszką Kaczorowską. Tancerz otwarcie opowiadał o trudnej sytuacji i nie ukrywa, że rozpad małżeństwa pchnął go do rozwoju kariery. W jego życiu zawodowym sporo się wydarzyło, a prywatnym? Ostatnio głośnym echem odbiło się jego pełne czułości spotkanie z uczestniczką "Love Never Lies". Wydało się, że na tym jednak nie poprzestali.

Reklama

Maciej Pela przyłapany na czułościach z uczestniczką "Love Never Lies"

Maciej Pela i Paula Wicherska zostali ostatnio przyłapani przez paparazzi w jednym z warszawskich lokali, co z miejsca odbiło się szerokim echem w mediach. Para nie szczędziła sobie czułości, a w zasadzie to tancerz chętnie obsypywał uczestniczkę "Love Never Lies" pocałunkami, nosił na rękach czy lizał po uchu. W pewnym momencie nawet przysnął na jej ramieniu!

Maciek Pela i Paula nie poprzestali na spotkaniu?

Zarówno Maciej, jak i Paula, nie skomentowali dotychczas krążących w sieci zdjęć. Nie jest również jasne, jak długo się znają i czy wspólne wyjście było zaplanowane. Naszej uwadze nie umknął jednak fakt, że Paula i Maciek zaobserwowali się na Instagramie! Czy stało się to po spotkaniu czy może jeszcze przed? To pytanie również pozostaje bez odpowiedzi, ale nie ulega wątpliwości, że musieli sobie wpaść wzajemnie w oko.

Paula Wicherska to uczestniczka pierwszej edycji programu Netfliksa „Love Never Lies: Polska”. Show cieszył się dużą popularnością, a Paula szybko stała się jedną z bardziej rozpoznawalnych postaci. W programie wystąpiła wraz ze swoim ówczesnym ukochanym. Choć willę opuścili jako para, niedługo potem się rozstali, a Paula zaprzyjaźniła się nawet z nową narzeczoną ex. Myślicie, że i z Agnieszką Kaczorowską zdoła się zakolegować?

Zobacz także: Zabrał głos na temat zdrowia Jakubiaka: "Trzymam kciuki, że zbierze siły"

Maciej Pela wprost o rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską

Nie tylko zdjęcia Peli i Wicherskiej odbiły się szerokim echem w mediach, ale i kolejna wypowiedź tancerza na temat rozstania z Agnieszką Kaczorowską. Na łamach Pudelka wyznał:

Pięknie się przez pewien czas żyło, w cudnej, kolorowej bańce. Ale powiem tak: żyło się, bańka pękła, żyje się dalej i to życie, które teraz prowadzę, jest mega smaczne. Oczywiście jest trudniejsze, ale może potrzebowałem zasmakować łatwego życia po trudnościach, jakie miałem wcześniej i docenić teraz pewne aspekty. (...) Bańka pękła 1 września. To jest taki dzień, kiedy to wszystko runęło

Maciej Pela wyraźnie otworzył nowy rozdział w życiu i, jak sam podkreślił, mimo wielu uszczypliwości ze strony internautów, stara się kroczyć własną drogą. Być może spotkanie z uczestniczką "Love Never Lies" to dowód, że tancerz zaczyna otwierać się na nowe relacje.

Reklama

Zobacz także: Prawnik Pauliny Smaszcz zaskoczył słowami o Katarzynie Cichopek. "Wmieszała się w to małżeństwo"

Maciej Pela i Paula z "Love Never Lies" poszli o krok dalej, fot. Instagram