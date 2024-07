1 z 10

Dzisiaj wszyscy dochodzimy do siebie po smutnej informacji o śmierci Zbigniewa Wodeckiego. Bez względu na to kim jesteśmy, ile mamy lat i jakiej muzyki słuchamy ten legendarny piosenkarz, instrumentalista, kompozytor, aktor i prezenter zajmował specjalne miejsce w sercu każdego z nas.

Żeby odpocząć od wszystkich sensacyjnych wieści na temat śmierci legendy polskiej muzyki i jej okoliczności zapraszamy Was do obejrzenia kameralnych portretów Zbigniewa Wodeckiego sprzed piętnastu lat w jego domu. Z trąbką w ręku, przy fortepianie i grający na skrzypcach – tak właśnie chcemy go zapamiętać.

