Kim są dzieci i wnuki Zbigniewa Wodeckiego? Co robią dziś bliscy wybitnego muzyka?

Co wiadomo o dzieciach Zbigniewa Wodeckiego? Oto kim są Katarzyna Wodecka-Stubbs, Joanna Wodecka i Paweł Wodecki.

Zbigniew Wodecki miał dwie córki Joannę Wodecką i Katarzynę Wodecką-Stubbs oraz najmłodszego z rodzeństwa syna Pawła Wodeckiego. Wybitny muzyk był też dumnym dziadkiem pięciorga wnucząt: Julii, Mai, Dawida, Leo i Lily. W tym roku minęło już pięć lat od śmierci Zbigniewa Wodeckiego, co dziś robią jego najbliżsi? Stronią od mediów, jedynie Katarzyna Wodecka-Stubbs do dziś aktywnie się udziela. Z miłością opowiada o Zbigniewie Wodeckim dziennikarzom a także czci pamięć o ojcu, organizując Wodecki Twist Festiwal, który 11. czerwca mogliśmy obejrzeć na antenie Polsatu. Co wiadomo o dzieciach i wnukach Zbigniewa Wodeckiego?