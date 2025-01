"Grawitacja" w telewizji! To świetna wiadomość dla wszystkich fanów science-fiction i oscarowych hitów. Film z Sandrą Bullock i George'em Clooneyem zostanie wyemitowany już 29 stycznia 2025 roku o godzinie 20.00 w TVN7. Ten niesamowity i pełen napięcia film podbił serca widzów na całym świecie, ale w telewizji pojawia się dość rzadko. Do tej pory nie zdążyliście jeszcze obejrzeć "Grawitacji"? Teraz macie na to idealną szansę, aby zimowy wieczór spędzić w doborowym towarzystwie Sandry Bullock i George'a Clooney'a. Nie sposób odmówić!

Film "Grawitacja" z Sandrą Bullock zdobył aż siedem Oscarów

„Grawitacja” to amerykański film science-fiction z 2013 roku, w reżyserii Alfonso Cuaróna, z Sandrą Bullock i George'em Clooneyem w rolach głównych. Produkcja zdobyła aż 7 Oscarów, w tym za reżyserię i efekty specjalne, a także za muzykę, zdjęcia, dźwięk czy montaż. Choć Sandra Bullock ostatecznie nie otrzymała Oscara za swoją rolę, to zgarnęła za nią astronomiczną kwotę 70 milionów dolarów, co nadal pozostaje najwyższym wynagrodzeniem dla aktorki, mimo że od produkcji minęło już 12 lat.

O czym jest "Grawitacja"?

„Grawitacja” to nie tylko opowieść o przetrwaniu w przestrzeni kosmicznej, ale również emocjonalna podróż, w której Ryan zmaga się z poczuciem straty i odnajduje w sobie siłę, by walczyć o życie. Film zachwyca realistycznymi efektami specjalnymi, sugestywnym dźwiękiem oraz ukazaniem grozy i piękna przestrzeni kosmicznej. Jeśli szukasz filmu pełnego emocji, napięcia i wizualnych doznań, „Grawitacja” z pewnością spełni Twoje oczekiwania!

Film opowiada historię dr Ryan Stone (Sandra Bullock), utalentowanej inżynier medycznej, która po raz pierwszy bierze udział w misji kosmicznej, oraz Matta Kowalsky'ego (George Clooney), doświadczonego astronauty dowodzącego wyprawą. Podczas rutynowego spaceru kosmicznego dochodzi do katastrofy – szczątki satelity niszczą ich prom kosmiczny, odcinając ich od Ziemi.

Ryan i Matt zostają sami w przestrzeni kosmicznej, unosząc się w kompletnej ciszy i bez szans na szybki ratunek. Muszą wspólnie znaleźć sposób, by przetrwać i powrócić na Ziemię. Film skupia się na walce z nieprzyjaznym środowiskiem kosmosu, presją psychiczną i fizyczną bohaterów oraz ich desperacji, by znaleźć drogę do domu.

TVN7 wyemituje "Grawitację"

Po 12 latach od kiedy "Grawitacja" trafiła do kin nadal wzbudza emocje, a półtoragodzinny seans z pewnością nie pozwoli Wam odejść od telewizorów. Macie ochotę obejrzeć "Grawitację"? Dziś nie musicie szukać jej na żadnych platformach streamingowych, bo możecie włączyć TVN7 i o 20.00 obejrzeć ten wyjątkowy film. Planujecie obejrzeć "Grawitację"?

