Groby polskich gwiazd: Hanki Bielickiej, Pawła Królikowskiego, Kory... Zobaczcie zdjęcia

1 listopada, jak co roku fani ruszą na cmentarze aby odwiedzić groby swoich idoli, którzy już odeszli. My również odwiedziliśmy groby sław, które na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Widok grobów Kory, Hanki Bielickiej, Pawła Królikowskiego i innych gwiazd poruszają do łez. Mamy dużo zdjęć.