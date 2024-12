Tomasz Jakubiak od początku grudnia przebywa w Izraelu, gdzie kontynuuje leczenie onkologiczne. Jego choroba wymaga specjalistycznej opieki, ale nawet z daleka od domu kucharz może liczyć na wsparcie swoich najbliższych. Szef kuchni w poruszającym nagraniu pokazał, na co obecnie nie może sobie pozwolić.

Tomasz Jakubiak, znany polski kucharz, niedawno w „Dzień Dobry TVN” wyznał, że zmaga się z nowotworem jelita i dwunastnicy. Choroba, która zaatakowała niemal cały jego organizm, zmusiła go do podjęcia leczenia w Izraelu, gdzie lekarze korzystają z nowoczesnych technologii medycznych, aby poprawić jego stan zdrowia.

Jeżeli chodzi o sam stan zdrowia, o czym tak naprawdę nie mówiliśmy jeszcze nigdy, no to on się mocno pogorszył, ponieważ guzy, które miałem na kościach, bardzo mocno się rozeszły po całym ciele. Jest ich niezliczona ilość i w związku z tym zaatakowały mi nogi, plecy

- wyznał jakiś czas temu w 'Dzień dobry TVN'.