Tomasz Jakubiak przeżywa niełatwy czas, o czym dowiedzieliśmy się stosunkowo niedawno. Mimo choroby gwiazdor "MasterChefa" stara się nie rezygnować z dotychczasowych zajęć i pozostać w stałym kontakcie z fanami. Tym razem zwrócił się do nich w bardzo ważnej dla niego sprawie. Wyraźnie widać, że towarzyszyły mu przy tym ogromne emocje.

Reklama

Tomasz Jakubiak zwrócił się do fanów

Pod koniec września tego roku z przykrością przyjęliśmy wiadomość o chorobie Tomasza Jakubiaka. On sam poinformował o niej podczas rozmowy z Dorotą Wellman i wielu doprowadził do łez. Jak się wówczas dowiedzieliśmy, kucharz i juror z "MasterChefa" zmaga się z rzadkim i ciężkim do wyleczenia nowotworem. Sporym echem odbiły się również jego słowa o tym, że długo milczał na temat swojego stanu zdrowia, ponieważ... wstydził się o tym mówić!

Czułem, że oszukuję. Nie mówiłem o tym ze względu na rodzinę. Nie mówiłem o tym, bo było mi wstyd, jak dziecku się przyznać do tego, że jestem chory. Ale stwierdziłem, że nie, muszę o tym powiedzieć - tłumaczył.

Tomasz Jakubiak schudł z powodu choroby przeszło 20 kg, a jego metamorfoza zszokowała wszystkich. Dziś, choć jak wiadomo czeka go jeszcze niełatwa droga, gwiazdor TVN stara się być aktywny w mediach społecznościowych i poświęcać się gotowaniu, co niewątpliwie daje mu siłę i pozwala choć na moment zapomnieć o trudnej sytuacji. Ostatnio nawet podzielił się stworzonym przez siebie ebookiem "Ugotuj mi tato". Jak wówczas wyjaśnił, za pomocą książki będzie zbierał pieniądze na swoje leczenie.

Po zaledwie kilku dniach Tomasz Jakubiak ponownie zwrócił się do fanów, tym razem informując z uśmiechem, że ebook okazał się wielkim hitem! Internauci tłumnie ruszyli do zakupu, aż nawet doszło do przeciążenia serwerów. Kucharz jest niezwykle poruszony ich postawą.

Nie mogę się nadziwić tym, co się dzieje. To przerosło wszelkie moje oczekiwania... nie tylko moje, bo moich serwerów też, za co serdecznie was przepraszam. (...) Jaką niesamowitą energią mnie zasililiście, przez to, jak bardzo chcecie pomóc. To jest coś niesamowitego - opowiadał poruszony.

Tomasz Jakubiak przeprosił również odbiorców za wszystkie problemy związane z zakupem ebooka, ale jak się okazało, on sam pracuje nad wszystkim wraz z siostrą.

No niestety z siostrą nie ogarnęliśmy kuwety i wiemy, że dużo osób się zdenerwowało, bo nie dostawało linków na czas, bo nie mogły ściągnąć książki, bo płatności były odrzucane. Staramy się to wszystko naprawiać na bieżąco. No niestety nie jesteśmy tutaj żadnymi sprzedawcami internetowymi, więc nie mamy o tym zielonego pojęcia

Trzymamy kciuki za dalszą sprzedaż ebooka "Ugotuj mi tato" i przede wszystkim za leczenie Tomasza Jakubiaka. Życzymy dużo siły!

Reklama

Zobacz także: Chory na nowotwór Tomasz Jakubiak zabrał głos. Zwrócił się o pomoc