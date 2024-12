Tomasz Jakubiak pokazał nowe zdjęcie z Izraela. Pokazał, jakie ma wsparcie

Na początku grudnia Tomasz Jakubiak poleciał do Izraela, by kontynuować leczenie w prywatnej klinice. Znany juror z programów kulinarnych walczy z rzadkim typem nowotworu złośliwego. Szef kuchni podzielił się właśnie nowym zdjęciem. Pokazał, kto go wspiera w tym trudnym okresie. Poruszający kadr gwiazdy TVN.