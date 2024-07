Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz są jedną z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego show-biznesu. Małżeństwo w ostatnim czasie było na językach fanów, ponieważ doszukiwano się w ich małżeństwie kryzysu. Jak jest naprawdę? Natasza Urbańska właśnie zabrała głos w sprawie.

Natasza Urbańska szczerze o związku z Józefowiczem

Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz uchodzili dotychczas za naprawdę zgodne i szczęśliwe małżeństwo. W ostatnim czasie jednak do mediów trafiła informacja o rzekomym rozstaniu pary, a to wszystko słów Janusza Józefowicza, który zasugerował, że nie jest już z wokalistką. Jego wypowiedź wzbudziła niemałe kontrowersje, jednak szybko okazało się, że to jedynie żart i nic podobnego nie ma miejsca. Wydawać by się mogło, że plotki o rozstaniu Nataszy i Janusza zostały ugaszone, jednak teraz ponownie głos w sprawie zabrała wokalistka. Zobaczcie, jak skomentowała rzekomy rozwód z Januszem.

O rany, te plotki wracają jak bumerang i już się śmiejemy z tego i już nawet nie chce nam się komentować tego. (...) Nie chcę nawet tego komentować, bo to jest nasza prywatna sprawa i to jest chyba najfajniejsze, żeby zachować pewne rzeczy dla siebie - wyjawiła Natasza w rozmowie z ShowNews.pl.

Artur Zawadzki/REPORTER

Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz od lat muszą mierzyć się z komentarzami na temat swojego związku. Dziś podchodzą do tego z dystansem, jednak jak widać, nawet niewinne próby żartów mogą być zrozumiane przez internautów na opak. W ostatnich tygodniach media żyły plotkami, a pytana o komentarz Natasza Urbańska machnęła na to ręką.

Oliwy do ognia dolały także zdjęcia Nataszy Ubrańskiej z 28-letnim przystojniakiem. Wokalistka doskonale bawiła się jednak na planie jednego ze swoich nowych projektów. Niedawno o swoim mężu wspomniała także podczas jednego z odcinków "The Voice Kids". Oczarowana talentami śpiewających dzieci, postanowiła odnieść się do tego, jak sama sprawdza się w roli mamy. O córce Natasza Urbańska powiedziała: "Kalina to jest taki mały Józefowicz".

Artur Zawadzki/ EastNews