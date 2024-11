Gdy wydawało się, że opada kurz po doniesieniach o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Maćka Peli, sprawa uderzyła w media z jeszcze większym impetem. Najpierw to aktorka udzieliła wywiadu, w którym potwierdziła spekulacje dot. rozpadu małżeństwa i wywołała tym nie lada zamieszanie. Teraz głos zabrał jej były ukochany, decydując się na niezwykle emocjonalną rozmowę w śniadaniówce. Wywiad ledwie wyemitowano, a Kaczorowska już zdążyła przerwać milczenie.

Wymowna reakcja Agnieszki Kaczorowskiej po wywiadzie Peli

Piątkowy, spokojny poranek w ułamku sekundy zamienił się w ogromną wrzawę. Wszystko za sprawą wywiadu Maćka Peli w "Dzień Dobry TVN", który poniekąd okazał się odpowiedzią na ostatnią rozmowę Agnieszki Kaczorowskiej w programie Kuby Wojewódzkiego, gdzie potwierdziła rozstanie. Tancerz zdecydował się przedstawić swój punkt widzenia, nie owijając w bawełnę.

Już na wstępie zaznaczył, że wcale nie zamierzał iść z rozpadem małżeństwa do mediów, bo taką też zawarł z aktorką umowę, jednak jej wywiad go do tego zmotywował. Wspomniał wprost o swojej winie, przyznając, że jest jej świadom i dodał, że za bardzo poświęcił się dla dobra Agnieszki.

Ja jestem w stanie powiedzieć, gdzie leży moja wina, ponieważ (...) zgadzam się z nią, że wina leży po obu stronach. (....) Byłem zbyt dostępny. Bardzo dużo zrobiłem dla rozwoju jej kariery, dla zbudowania jej wizerunku: żony, matki, bo jakby byłem częścią tego wizerunku. Oczywiście ja tutaj nie mam pretensji, ani nie żałuję tego, (...) ale to też wszystko nie było lekkie, ponieważ oprócz tego, że odwróciliśmy pewne stereotypowe role, co już samo w sobie nie jest łatwe, to jeszcze odwrócenie tej stereotypowej roli spotkało się z jakimś takim ostracyzmem pewnej grupy społecznej. Atakowali mnie, że nie jestem męski - tłumaczył w ''Dzień Dobry TVN''.

Maciej Pela zaznaczył także, że chciałby usłyszeć od Agnieszki słowa wyjaśnienia i przeprosiny, bowiem rozstanie zupełnie go zaskoczyło. Póki co nie wiadomo, czy ta spełni prośbę (jeszcze) męża, ale w zamian zdążyła już przerwać ciszę po jego wywiadzie. Pod jej ostatnim postem na Instagramie fanka, której uwadze niewątpliwie nie umknął wywiad Peli, postanowiła okazać wsparcie celebrytce.

A ja trzymam za Ciebie mocno kciuki i jeśli ktoś uważa, że musisz się ze wszystkiego spowiadać w internecie, to jest w błędzie. Od tego ma się rodzinę i przyjaciół i warto być silnym dla dzieci - one już swoje wiedzą, po co im dokładać?

Agnieszka Kaczorowska krótko, ale wymownie zareagowała na słowa internautki, zamieszczając pod nimi emotkę dłoni uniesionych w górę. Wygląda na to, że temat rozstania aktorki i Maćka Peli jeszcze długo może królować na tapecie. Tancerz dał jasno do zrozumienia w wywiadzie również, że to nie on podjął decyzję o zakończeniu małżeństwa.

