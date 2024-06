Janusz Józefowicz i Natasza Urbańska mimo różnicy wieku tworzą doskonałe małżeństwo już od kilkunastu lat. Od zawsze chronią swoją prywatność i starają się wypowiadać jedynie na tematy związane z ich karierą zawodową. Jednak, jak większość par ze świata show-biznesu muszą znosić doniesienia o kryzysach, a nawet rozwodzie. Czy na pewno są to jedynie plotki? Teraz Janusz Józefowicz zasiał ziarno niepewności.

Janusz Józefowicz i Natasza Urbańska wezmą rozwód?

Janusz Józefowicz i Natasza Urbańska wspólnie tworzą teatr "Buffo". To właśnie tam para się poznała, a wokalistka stawiała swoje pierwsze zawodowe kroki. Małżeństwo uchodziło do tej pory za jedno z najbardziej szczęśliwych, jednak to rzekomo miało się zmienić w ostatnich tygodniach. Nieoczekiwanie, podczas czwartkowego spektaklu Janusz Józefowicz wyszedł na scenę i wyznał prawdę (?) o swojej relacji z Nataszą Urbańską:

Janusz Józefowicz zaprosił na scenę jednego z widzów. Podczas rozmowy z jego ust padły słowa, że razem z obecnym na scenie Januszem Stokłosą tworzą jeden z najdłuższych związków w polskim show-biznesie. Mężczyzna zwrócił mu uwagę, że przecież jest związany z Nataszą Urbańską, na co usłyszał w odpowiedzi: Nie, nie jesteśmy już razem od kilku tygodni. Powiedział to z pełną powagą, czym wzbudził konsternację wśród zgromadzonych - donosi informator Pudelka.

W ostatnim czasie Natasza Urbańska widziana była z przystojnym 28-letnim mężczyzną. Wokalistka dodała z nim InstaStory, ale fani byli pewni, że to aktor, który wystąpi w jej najnowszym teledysku. Teraz Pudelek skontaktował się z Urbańską, aby potwierdzić słowa jej męża, a ta była wyraźnie zaskoczona:

Mój mąż jeszcze nie widział teledysku, a już nas rozwodzi i po raz pierwszy nie zrobiły tego media - odpowiedziała wymownie.

Czy faktycznie najnowszy teledysk Nataszy Urbańskiej będzie tak odważny? Tego dowiemy się niedługo, gdy singiel ujrzy światło dzienne.

Co sądzicie o słowach Janusza Józefowicza?

