Choć mija już prawie miesiąc od finału "Tańca z Gwiazdami" fani Maffashion wciąż żyją jej występami, ale również relacją z tanecznym partnerem, Michałem Danilczukiem. Plotki o ich romansie pojawiają się niemal codziennie - wystarczy, że Michał i Julia spędzą razem czas na jakiejś imprezie lub opublikują wspólne zdjęcie. Jaka jest prawda? Blogerka wydaje się być już nieco zmęczona tym tematem... Jednak najnowszy wywiad z gwiazdą nie uciszy plotek.

Występy Maffashion i Michała Danilczuka elektryzowały widzów w "Tańcu z Gwiazdami" - były pełne pasji, radości, ale również namiętności, co wywoływało lawinę plotek na temat ich prywatnej relacji. Oboje bowiem oficjalnie są singlami, więc widzowie i internauci pod niemal każdym odcinku show pisali, że byliby idealną parą. Sami zainteresowani nie często komentowali podobne spekulacje, a jak już, to zapewniali, że łączy ich tylko przyjaźń. Ale czy nadal tak jest? Kiedy Kuczyńska i Danilczuk pojawili się razem na festiwalu w Sopocie, temat rzekomego romansu odżył. W rozmowie z pomponik.pl Julia zdradziła, jak reaguje na takie rewelacje: