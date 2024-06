Natasza Urbańska debiutowała w programie "The Voice Kids" w roli jurorki, a jej podopieczna wygrała cały sezon. Piosenkarka nie miała czasu na odpoczynek, ponieważ już teraz wyleciała do Turcji nagrywać teledysk do swojego singla. Natasz Urbańska pokazuje kadry ze słonecznej Turcji, a teraz zaskoczyła nowym nagraniem, na którym karmi owocami przystojnego mężczyznę.

Natasza Urbańska z tajemniczym przystojniakiem

Natasza Urbańska po debiucie w programie "The Voice Kids" nie zwalania tempa. Artystka niedawno poinformowała fanów, że mogą spodziewać się niebawem nowego teledysku z jej udziałem i właśnie z tego względu wyjechała do Turcji.

Dziś ruszamy w piękne miejsca a jutro kręcę teledysk (wystąpi w nim ktoś jeszcze) - napisała wówczas Natasza Urbańska.

Teraz Natasza Urbańska dodała nagranie z przystojnym, 28-letnim modelem! Gwiazda karmi go wiśniami śmiejąc się i dobrze się bawiąc. Szybko okazało się, że na filmiku jest Gaetano Arena, który robi karierę w modelingu oraz aktorstwie. Czy teraz wystąpi w najnowszym teledysku Nataszy Urbańskiej? Wygląda na to, że para doskonale czuje się w swoim towarzystwie.

Jedna z internautek przyznała, że jest zaskoczona takim połączeniem artystów.

Od dawna nic mnie tak nie zszokowało jak to, że pojawiła się tutaj z nim Natasza

Przypominamy, że w ubiegłym roku Natasza Urbańska w jednym z wywiadów wspominała o tym, że chciałaby mieć jeszcze jedno dziecko i wraz z Januszem Józefowiczem przez długi czas się o to starali. Życie jednak napisało inny scenariusz i para ma jedną, wspólną córkę Kalinę, która ma już 16 lat.

Był czas, kiedy walczyliśmy o kolejne dziecko. Po kilku latach okazało się, że niestety to marzenie pozostanie niezrealizowane. Trzeba jednak zostawić za sobą wszystkie demony i niespełnienia i cieszyć się tym, co się ma. A ja mam wspaniałą córkę, najcudowniejszą dziewczynę na świecie, która jest moim największym szczęściem. Na niej się skupiam. - mówiła wówczas Natasza w wywiadzie dla Vivy.

Czekacie na najnowszy teledysk Nataszy Urbańskiej?

