Agnieszka Kaczorowska pojawiła się w niedzielnym wydaniu "Halo tu Polsat" żeby ogłosić, że pojawi się w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami". Tancerka nie ukrywała swojego szczęścia i przyznała, że tęskniła za występami w hicie Polsatu. Agnieszka Hyży i Maciej Rock w pewnym momencie zaczęli jednak dopytywać o jej rozstanie z mężem! Padły pytania o rozwód z Maciejem Pelą, a Agnieszka Kaczorowska przed kamerą wyznała, co przeżywa.

Kiedy na początku października media zaczęły plotkować o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej z mężem chyba nikt nie spodziewał się tego, że te rewelacje się potwierdzą. Gwiazda serialu "Klan" i Maciej Pela tworzyli zgrany duet i często mówili o silnym uczuciu, jakie ich łączy. Prawie do samego końca pokazywali w sieci urocze wspólne kadry i nic nie zapowiadało tego, że ich małżeństwo się zakończy. Niestety, dziś wiemy już, że to prawda - Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela nie są już razem. Co ciekawe, teraz okazuje się, że teraz gwiazda postanowiła wrócić do "Tańca z Gwiazdami" o czym poinformowała w dzisiejszym wydaniu "Halo tu Polsat".

Ta propozycja z ''Tańca'' wracała co jakiś czas, ale nie było na to przestrzeni przede wszystkim ze względu na dziewczynki (córki Agnieszki przyp. red.), a teraz moje serce mocniej zabiło i zrozumiałam, że ja przez długi czas chowałam taką potrzebę samego tańczenia w swoim sercu głęboko

W pewnym momencie Agnieszka Hyży nie wytrzymała i zapytała Agnieszkę Kaczorowską wprost, czy nie miała myśli, żeby po rozstaniu z mężem zniknąć z mediów.

czy nie miałaś czegoś takiego przez moment, jak zaczęło się tak dużo dziać, jak okazało się, że twoja rodzina przestaje istnieć, że pomyślałaś sobie ''dobra znikam na rok, dwa lata nie wiem zawieszam Instagram, nie pójdę na pewno do żadnego programu jak Taniec z Gwiazdami po prostu chcę żeby się wszyscy ode mnie odczepili, dajcie mi święty spokój bo mnie psychicznie nie stać na to by znów być w mediach?''

Agnieszka Hyży zapytała również, jak Agnieszka Kaczorowska planuje ułożyć swoją przyszłość po rozstaniu z mężem i po powrocie do "Tańca z Gwiazdami".

Sporo zmian w twoim życiu, nie da się przejść obok tego obojętnie. Jak ty to wszystko w ogóle teraz pogodzisz? Przez te lata jak mówisz dużo się wydarzyło, jesteś mamą dwóch malutkich jeszcze dziewczynek, za chwileczkę będziesz rozwódką- nie bójmy się tego słowa. Jak to wszystko na nowo ułożyć żeby było dobrze?

Będzie dobrze jak jest ze spokojem, a taki spokój w sercu to coś, co ja mocno pielęgnuję i wiem, że będzie dobrze. Ja w zasadzie od zawsze mam mnóstwo różnych rzeczy. Od dziecka gram w serialu, tańczę i chodzę do szkoły i robię wiele rzeczy na raz więc tak naprawdę nic mnie nie przeraża. Teraz jest taki czas, że dziewczynki są już obie w placówkach od września więc jest trochę łatwiej dla rodzica więcej przestrzeni bo nie ma tych dzieci w domu i jest czas żeby się dalej, mocniej realizować. Ja nigdy nie zrezygnowałam z realizacji siebie bo uważam, że to jest niesamowicie ważne bo musimy być jako kobiety, dorośli ludzie szczęśliwi i spełnieni, zrealizowani żeby móc dać to co najlepsze naszym dzieciom.

odpowiedziała Kaczorowska.